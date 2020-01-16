Gmail oturum açma: Gmail giriş nasıl yapılır? Hesap açma

Gmail hesabı açarak bir mail adresi sahibi olabilirsiniz. Sahip olacağınız Gmail adresi Google hesaplarını tek bir hesapla kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca android işletim sistemli telefonlara hesap eklemek için kullanabilirsiniz. Gmail hesabınıza giriş yaparak mail alma, mail gönderme ve mail iletme gibi birçok hizmetten de faydalanmanız mümkün. Gmail hesabı hiç olmayanlar için "Gmail hesap açma" yöntemini anlatacağız.

GMAİL HESAP AÇMA NASIL YAPILIR?

Google, Gmail hesabı açan her kullanıcıya 1 GB'lık ücretsiz depolama alanı veriyor. Özelliklede sınırları yükselterek 2 MB'den 4 MB'e webmail standartını çıkartarak rakip mail hizmetleri arasında önemli fark yaratmıştı. İşte Gmail hesabı açıma yöntemi…

Gmail hesabı açabilmeniz için Google hesabınız olması gerekir. Eğer Google hesabı yoksa, Google hesabı açmak için tıklayınız: https://accounts.google.com/signup

Google hesabınız var ise ya da hesap oluşturduktan sonra bilgisayarınızdan veya telefonunuzdaki tarayıcıdan https://mail.google.com/ adresine gidin.

Bu alandaki formu sırasıyla Google Hesabı e-postanızı veya telefon numaranızı ve şifrenizi girin. Sahip olmak istediğiniz kullanıcı adınızı belirleyin. Kullanım şartlarını kabul ederek kayıt işlemini bitirebilirsiniz.

Ardından oturum aç seçeneğine tıklayarak mail hesabınızı açmış olacaksınız.

Gmail Android oturum açma:

Gmail'i Android telefonunuzda veya tabletinizde açmak isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayarak oturum açabilirsiniz.

Android telefon veya tabletinizde Gmail uygulamasını açın.

Şimdi sağ üst tarafta yer alan profil resminize dokunun.

Karşınıza çıkan bölümden başka ya da diğer hesap ekleme seçeneğine dokunun.

Burada eklemek istediğiniz hesap türünü seçmelisiniz.

Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayarak işlemleri bitirin.

Gmail iPhone oturum açma:

Gmail hesabınızı iPhone veya iPad'inizde açmak istiyorsanız şu adımları uygulayın.

Öncelikle iPhone veya iPad'inizi açın.

Daha sonra Gmail uygulamasını indirin ve açın.

Ve şimdi sağ üst tarafta yer alan profil resminize dokunmanız gerek.

Bu bölümden başka ya da diğer hesap ekleme seçeneğine dokunun.

Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin:

-iCloud, @me.com veya @mac.com hesapları kullanıyorsanız, belirli ayarlar yapmanız ya da bir uygulama şifresi girmeniz gerekli olabilir.

-İş veya okul e-postalarınızı Windows için Outlook üzerinden kontrol ediyorsanız Outlook, Hotmail ve Live'ı seçin.

Bu alanda E-posta adresini göremiyorsanız Diğer'i seçin.

Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.

Bu işlemlerden sonra Gmail oturum açma işleminiz başarılı ile gerçekleşecektir. Gmail'e giriş yaparak e-postalarını kontrol edebilirsiniz. Gmail'in kullanıcılara sunduğu hizmetlere göz atalım:

Depolama

Yığın mesaj filtresi

Gmail Mobil

Sosyal ağ entegrasyonu

Gmail sohbette Google Voice

Gmail Arama

Güvenlik

İki Adımlı Doğrulama