Mumya filmi nerede çekildi? Mumya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star Tv ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Mumya filmi için heyecan dorukta. Tom Cruise, Russel Crowe gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı film lahitte gömülü bir prensesin uyanış hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman'ın oturduğu film 2017 yılında vizyona girmiş olup aksiyon, macera ve fantastik türleri barındırıyor. Bu bağlamda; merak edilen film Mumya nerede çekildi? Mumya filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

MUMYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mumya filminin çekimleri iki ayrı ülkede yapıldı. Kanada ve Çin.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI - KARAKTERLERİ

Tom Cruise - Nick Morton

Sofia Boutella - The Mummy / Princess Ahmanet

Annabelle Wallis - Jenny Halsey

Jake Johnson - Sgt. Vail

Courtney B. Vance - Col. Gideon Forster

Russell Crowe - Dr. Henry Jekyll

Selva Rasalingam - King Menehptre

Dylan Smith - Lorenzo Montanari

Rez Kempton - Foreman

Javier Botet - Set

Chasty Ballesteros - Kira Lee

Marwan Kenzari - Agent of Prodigium

Alaa Salf - Sickle Slave

MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses, günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir.