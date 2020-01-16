Mumya filmi nerede çekildi? Mumya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star Tv ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Mumya filmi için heyecan dorukta. Tom Cruise, Russel Crowe gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı film lahitte gömülü bir prensesin uyanış hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman'ın oturduğu film 2017 yılında vizyona girmiş olup aksiyon, macera ve fantastik türleri barındırıyor. Bu bağlamda; merak edilen film Mumya nerede çekildi? Mumya filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?
Mumya filminin çekimleri iki ayrı ülkede yapıldı. Kanada ve Çin.
Tom Cruise - Nick Morton
Sofia Boutella - The Mummy / Princess Ahmanet
Annabelle Wallis - Jenny Halsey
Jake Johnson - Sgt. Vail
Courtney B. Vance - Col. Gideon Forster
Russell Crowe - Dr. Henry Jekyll
Selva Rasalingam - King Menehptre
Dylan Smith - Lorenzo Montanari
Rez Kempton - Foreman
Javier Botet - Set
Chasty Ballesteros - Kira Lee
Marwan Kenzari - Agent of Prodigium
Alaa Salf - Sickle Slave
Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses, günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir.