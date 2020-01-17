Arka Sokaklar yeni bölümde neler oluyor? Arka Sokaklar 538.bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisinin her yeni bölümü merakla beklenirken kuryenin Hüsnü'yü vurması şaşırtan gelişmeleri de beraberinde getirecek. Polisiye dizinin yeni bölümünde Zeliha'yı kontrol altına almak isteyen kurye ilk cezayı Hüsnü'ye kesiyor. Hüsnü'den hızlı davranan kurye Hüsnü'yü vuruyor. Ekip, suçluyu yakalamak için operasyon düzenleyecek. Peki; Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar 538.bölüm fragmanı yayında!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sivil toplum gönüllüsü Herman'ın kilisede cenazesi yapılır. Cenazeyi uzaktan izleyen Abdülbaki yakalanır ve sorgulanır. Herman'ın çalışanı olduğunu söyler. Ancak onun radikal bir örgüt için çalıştığını ve aralarının bozuk olduğunu anlatır. Tarık ile Herman'ın bağlantısının ne olduğu sorulduğunda ise; "Tarık'ın örgüt listesini ele geçirmek istediği" için görüştüklerini söyler. Herman ölmeden önce listeyi kasada saklamıştır. Aynı zamanda Türkiye'deki Nevres isimli örgüt üyesinden bahseder. Herman'ın Türkiye'de irtibatta olduğu kişi Nevres'tir. Abdülbaki kendini masum gösterir ve Herman'ı suçlar. Nevres'e ulaşılır. Nevres terör örgütü lideridir.

Arif Müdür, Bahar'ın Hakan'dan dolayı başına gelenlere sinirlenmiştir ve Hakan'ın meslekten atılmasını istemiştir. En sonunda Narkotiğe gönderilmesine ikna olmuştur. Bahar şaşkındır. Küçük bir mahallede enteresan cinayetler işlenip, büyükbaş hayvanlar kaçırılmaya başlamıştır. Ekip olaya müdahale ettiğinde Bahar tek başına bir ahırda yangının içinde kalır. Bu sırada yakın bir mevkii de görevli olan Hakan, ahırdaki dumanları görünce yardıma koşar. Bahar'ın hayatını kurtarmak için adeta savaşır.

Selin Mehmet'in oğlu Kerem'in doğum gününe davetlidir. Mesut da Selin'le plan yapmak ister. Selin'in, Kerem'in doğum gününe gideceğini öğrenip görüşemeyeceklerini anladığında canı fena halde sıkılır. Doktor Mehmet ve oğlu Kerem bir anda nasıl hayatlarına dahil olmuştur?

Tarık, Zeliha'dan gizli bir bilgi almak için kızı tehdit eder. Zeliha bu sefer Tarık'ın tehditlerine boyun eğmez ve ekiple bu bilgiyi paylaşır. Ekip, Tarık'a tuzak kurar; ancak, sonucu hiç beklenmedik şekilde sonuçlanır.

ARKA SOKAKLAR 538.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Arka Sokaklar 538. Bölüm (17 Ocak 2020 Cuma) Fragmanı yayınlandı izle!