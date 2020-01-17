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1.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen ?

ekranlarında bu akşam başlayacak olan yeni dizi için geri sayım başladı. 'ın üstlendiği, yönetmenliğini 'ın yaptığı dizinin senaryosu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'e ait. Başrollerinde ise , , Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta ve gibi isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça merak edilen diziden yeni fragman da yayınlandı. İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in hastalanması ile alt üst olur ve hikaye burada başlar. Aksiyon ve heyecanın hız kesmeyeceği soluksuz izlenebilecek diziler arasında yerini alan Babil 1.bölümde neler olacak? fragman ve detayları burada!

Giriş Tarihi: 17.1.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 11:19 ABONE OL
Babil 1.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Babil ilk bölümde neler olacak?

Merakla beklenen , bu akşam ilk bölüm ile ekranlarda yerini alacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin yönetmen koltuğunda oturuyor. Dizinin senaryosu ise Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'e ait. , Aslı Enver, Mesut Akusta, Aslı Enver ve gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunun yanı sıra güçlü ve sıra dışı hikayesi ile de göz dolduran dizi merakla bekleniyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından ilk bölümü merakla bekleyenler için geri sayım başladı. Buna göre; ? fragmanı yayında!

BABİL İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ekranlarının Cuma akşamı yayınlanacak olan dizisi Babil bu akşam başlıyor. Yeni bölümü merakla bekleyenler için geri sayım başladı. Haberimizin içeriğinden Babil 1.bölüm fragmanı ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Babil 1.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Babil ilk bölümde neler olacak?
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