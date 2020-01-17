Babil 1.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Babil ilk bölümde neler olacak?

Merakla beklenen Babil, bu akşam ilk bölüm ile ekranlarda yerini alacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Dizinin senaryosu ise Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'e ait. Halit Ergenç, Aslı Enver, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Ozan Güven gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunun yanı sıra güçlü ve sıra dışı hikayesi ile de göz dolduran dizi merakla bekleniyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından ilk bölümü merakla bekleyenler için geri sayım başladı. Buna göre; Babil ilk bölümde neler olacak? Babil 1.bölüm fragmanı yayında!

BABİL İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Star Tv ekranlarının Cuma akşamı yayınlanacak olan dizisi Babil bu akşam başlıyor. Yeni bölümü merakla bekleyenler için geri sayım başladı. Haberimizin içeriğinden Babil 1.bölüm fragmanı ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!