Babil dizisi nerede çekiliyor? Babil dizisi sahnelerinin çekildiği mekanlar nerede?

Oğlunun tedavisi için yakın arkadaşıyla tehlikeli bir yolculuğa çıkan İrfan karakterinin hikayesini konu edinene Babil dizisi, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Ozan Güven gibi isimleri barındıran diziye ilişkin "Babil nerede çekiliyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte yeni yayın dönemine damga vurması beklenen yapımlardan bir tanesi olan Babil ile ilgili merak edilenler.

BABİL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Babil dizisinin çekim mekanları ve diğer detayları haberimizin ayrıntılarından öğrenebilirsiniz.

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