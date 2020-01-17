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dizisi nerede çekiliyor? Babil dizisi sahnelerinin çekildiği mekanlar nerede?

Konu ve oyuncuları ile dikkat çeken ve yılın başarılı yapımlarından bir tanesi olması beklenen dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. Yayınlanan tanıtım fragmanları televizyon izleyicilerinde büyük bir beklenti yaratırken diziyi yakından takip edecek olan izleyiciler, Babil nerede çekiliyor, Babil dizisi sahnelerinin çekildiği mekanlar nerede sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte birbirinden ünlü isimleri oyuncu kadrosunda barındıran Babil dizisi sahnelerinin çekildiği yerler…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 12:18 ABONE OL
Babil dizisi nerede çekiliyor? Babil dizisi sahnelerinin çekildiği mekanlar nerede?

Oğlunun tedavisi için yakın arkadaşıyla tehlikeli bir yolculuğa çıkan İrfan karakterinin hikayesini konu edinene dizisi, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Ozan Güven gibi isimleri barındıran diziye ilişkin "Babil nerede çekiliyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte yeni yayın dönemine damga vurması beklenen yapımlardan bir tanesi olan Babil ile ilgili merak edilenler.

BABİL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Babil dizisinin çekim mekanları ve diğer detayları haberimizin ayrıntılarından öğrenebilirsiniz.

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Babil dizisi nerede çekiliyor? Babil dizisi sahnelerinin çekildiği mekanlar nerede?
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