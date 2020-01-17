Babil dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kaç yaşında? İşte oyunculuk kariyeri!

Babil dizisi için heyecan dorukta. Cuma akşamları ekranlarda yerini alacak olan dizi ilk bölümü ile bu akşam Star Tv'de olacak. Dizinin oyuncuları, konusu, nerede çekildiği, karakterleri gibi konular merak edilirken dizide Ayşe karakterini canlandıran Aslı Enver araştırılıyor. Fedakar ve güçlü bir kişiliğe sahip Ayşe'nin ortaya çıkartması gereken bir sırrı vardır ve bunun için uğraşacaktır. Bu sırrın peşinden giderken İrfan'la karşı karşıya gelecektir. Peki; Babil dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kaç yaşındadır?

BABİL DİZİSİ AYŞE KİMDİR?

Ayşe, İrfan'ın hem peşinde hem yanında hem karşısında!

Aslı Enver'in canlandırdığı Ayşe, Süleyman'ın şirketinde çalışmaktadır ve İrfan ile bu vesileyle tanışır. Ancak Ayşe, görünenin ötesinde bir gündemi olan, fedakâr, güçlü bir kadındır. Ayşe'nin ortaya çıkartması gereken bir sır vardır. Hayat, Ayşe'yi bu sırrın peşinde giderken İrfan'la bazen karşı karşıya bazen yan yana getirecektir.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk'üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra'da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

2003 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan "Kavak Yelleri" adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı. 2012 yılında yine baş rolde "Suskunlar" dizisinde oynadı. 2013 yılında da "Kayıp" dizisinde ve "Tamam Mıyız?" sinema filminde oynadı.

Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi.

Tiyatro Oyunları :

Evcilik Oyunu, Pera Tiyatrosu

Yangın Yerinde Orkideler, Pera Tiyatrosu

Eski Fotoğraflar, Haliç Üniversitesi

Filmleri :

2002 – Ayna (Kısa Film)

2002 – Uzay Sitcomu

2003 – Hayat Bilgisi

2007 – 2011 – Kavak Yelleri

2012 – Suskunlar

2013 – Kayıp

2013 – Tamam Mıyız? (Sinema Filmi)