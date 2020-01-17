Babil dizisinde Egemen karakterini canlandıran Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında? İşte oyunculuk kariyeri!

Star Tv ekranlarında bu akşam başlayacak olan Babil dizisi için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan dizi için heyecan dorukta. İlk bölümü sabırsızlıkla bekleyenler dizi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. Dizinin karakterlerini araştıranlar özellikle Egemen karakterine hayat veren Ozan Güven'i merak etti. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Babil dizisi Egemen karakteri kimdir? Egemen'i canlandıran Ozan Güven kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ozan Güven'in oyunculuk kariyeri!

BABİL DİZİSİ EGEMEN KİMDİR?

Paranın peşinde macera başlıyor.

Egemen, neşeli, eğlenceli, kurnaz, İrfan'ın her anlamda tam zıttı. Çocukluğundan beri tek hayali zengin olmak. Bu uğurda elini kirletmekten, insan kullanmaktan çekinmez. İrfan para bulmak için kapısına geldiğinde Egemen bunu son bir yırtma şansı olarak görür. İki can dostu paranın peşinde karanlık bir maceraya atılırken, geçmişten gelen sır en büyük sınavları olacaktır.

OZAN GÜVEN KİMDİR?

Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuştur.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans bölümünü okudu ama bitirmedi. İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri aldı. Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

15 ay askerlik yaptı.

İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ve Kerem, Bir İstanbul Masalı ve "Canım Ailem" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra G.O.R.A, A.R.O.G ve Yahşi Batı filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı..

"İkinci Bahar"dizisinde oynarken tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile 2005 yılında evlendi, Ali Aziz (d.2004) isminde 1 çocukları var. 2010 yılında boşandılar.

Beşiktaş Çarşı'da bir ayakkabıcı dükkânı var.

Ozan Güven, 2012 yılında da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Rüstem Paşa karakterini canlanmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Pek Yakında" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Tülin Özen, Şirincan Çakıroğlu ile birlikte rol aldı.

2015 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı "Annemin Yarası" adlı sinema filminde Ozan Güven, Meryem Uzerli ile başrolde oynadı.

Ödülleri :

2000 - 22. SİYAD Türk Sineması Ödülleri, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu – Balalayka filmi ile.

2003 - 10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri, Jüri Özel Ödülü - 9 filmi ile.



Dizileri :

2012 - 2014 - Muhteşem Yüzyıl (Damat Rüstem Paşa)

2012 - Koyu Kırmızı (Cemil Şenel)

2009 - Canım Ailem (Ali)

2005 - Hırsız Polis (Kibar Necmi)

2003 - Bir İstanbul Masalı (Demir Arhan)

2002 - Bana Abi De (Yiğit)

2002 - Havada Bulut (Necip)

2002 - Aslı ile Kerem (Kerem)

2002 - Koçum Benim (Umut)

2001 - Dünya Varmış (Çetin)

1998 - İkinci Bahar (Ulaş)

1998 - Çiçeği Büyütmek

Filmleri :

2015 - Annemin Yarası (Borislav)(Sinema Filmi)

2014 - Pek Yakında

2010 - Ejder Kapanı

2010 - Yahşi Batı

2010 - Anneannem

2008 - A.R.O.G.

2005 - Cenneti Beklerken

2004 - Yazı Tura - Asker

2004 - Anlat İstanbul -Takip eden adam

2003 - G.O.R.A - Robot 216

2002 - 9 - Kaya

2000 - Balalayka

2000 - Yıldız Tepe (TV filmi)

Oynadığı Reklam Filmleri :

2011 - Bonus Reklam

2011 - Ülker Sunny

2010 - Avea'dan Konuşma Aşkına serisi

2006 - Petrol Ofisi Poman PO-97

2006 - Petrol Ofisi Poman EuropoDizel