Babil dizisinde İlay karakterini canlandıran Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında? İşte oyunculuk kariyeri

Star TV ekranlarında bu akşam ilk kez yayınlanacak olan Babil dizisi şimdiden televizyon izleyicilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide İlay karakterine can veren Birce Akalay ise sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Dizide İlay karakterini canlandıran Birce Akalay'ın hayatı merak ediliyor. İlay dizide belalı ve mafya babası Süleyman'ın sevgilisini canlandıracak. İlay karakterini canlandıran güzel oyuncu Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Peki, Babil dizisinde İlay karakterini canlandıran Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında? İşte bu soruların yanıtları…

BABİL DİZİSİNDE İLAY KARAKTERİNİ CANLANDIRAN BİRCE AKALAY KİMDİR? BİRCE AKALAY KAÇ YAŞINDA?

Güzel oyuncu Birce Akalay, Star Tv'nin yeni dizisi Babil'de İlay karakterine hayat verecek. İlay dizide belalı ve mafya babası Süleyman'ın sevgilisini canlandıracak. İlay karakterini canlandıran güzel oyuncu Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünden mezun olan Birce Akalay, ailesinin tek çocuğudur.

Daha sonrasında da kazandığı İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünü tamamlamadan 2010 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümüne geçip oradan mezun oldu. Güzelliği ile göz dolduran Birce Akalay, Avrupa Güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıkmıştır.

Birce Akalay'ın rol aldığı yapımlar;

2017 - Siyah Beyaz Aşk (Aslı Çınar)(TV Dizisi)

2017 - Sana Kalbimi Verdim(TV Dizisi)

2016 - Hayat Bazen Tatlıdır (Hayat Öğretmen)(TV Dizisi)

2016 - Deliormanlı (Hülya) (Sinema Filmi)

2015 - Evli ve Öfkeli (Esra)(TV Dizisi)

2014 - Küçük Ağa (Sinem) (dizi)

*2013 - Böyle Bitmesin (Aylin) (dizi)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Ayhan Aydan)(dizi)

2010 - 2013 - Yer Gök Aşk (Havva)(dizi)

2009 - Sizi Seviyorum (Eda)(sinema filmi)

2009 - Nefes: Vatan Sağolsun (sinema filmi)

2009 - Kış Masalı (Zişan)(dizi)

2009 - Alayına İsyan (Sevtap)(dizi)

2008 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (Sevim)(sinema filmi)

2008 - Asi (Zeynep)(dizi)

2007 - Kader (Lamia)(dizi)

2007 - Senin Uğruna (Özlem)(dizi)