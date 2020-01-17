Babil İrfan kimdir? Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında? Halit Ergenç hangi dizilerde oynadı?

Babil dizisinde İrfan rolünü canlandıran Halit Ergenç kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dizide başrol olan İrfan, uğradığı bir iftiranın sonucu işini kaybeder. Yaşadığı haksızlığı sindiremeden oğlu Deniz'in ölümcül hastalığı ortaya çıkar. İrfan'ın kısa sürede çocuğunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulması gerekmektedir. İşte bütün macera da böyle başlar. Sürükleyici hikayesi ve birbirinden ünlü oyuncuları ile dikkat çeken yapımda Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında gibi tüm merak edilen soruların cevaplarını bir araya derledik. Peki, Babil dizisinde İrfan rolünü canlandıracak olan Halit Ergenç hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

Halit Ergenç 30 Nisan 1970 yılında İstanbul'da doğdu.

Orta öğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1989'da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirdi.

Bugüne kadar birçok dizide rol alan Halit Ergenç, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Zerda, Aliye, Binbir Gece'deki performansıyla hafızalara kazındı.

Dizi, film ve tiyatrodaki performanslarıyla son derece başarılı olan sanatçı, Büyük Teklif adlı yarışma programını sunarak, sunuculuktaki başarısını da gösterdi.

Ergenç, izlenme rekorları kıran Binbir Gece dizisindeki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalında Altın Kelebek ödülünü kazandı.

2007'de Gizem Soysaldı ile evlendi ancak çift 2008 yılında boşandı.

2009'da ise Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile evlendi. Çiftin Ali isminde bir oğulları var.

Halit Ergenç, 2011-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Osmanlı Devleti'nin en parlak devrinin padişahı Kanuni Sultan Süleyman karakterini canlandırdı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl - 2011-2013 Kanuni Sultan Süleyman

Binbir Gece - 2006-2008 Onur Aksal

Aliye - 2004 Sinan Karahan

Esir Şehrin İnsanları - 2003 Mr. Dickson

Şapkadan Babam Çıktı - 2003

Okul - 2003 Tarih Öğretmeni

Baba - 2003 Kartal

Zeybek Ateşi - 2002 Aleko

Zerda - 2002 Devran

Kumsaldaki İzler - 2002 Fazıl

Azad - 2002

Dedem, Gofret ve Ben - 2001 Vedat

Böyle mi Olacaktı - 1997

Tatlı Kaçıklar - 1996 Tom

Köşe Kapmaca - 1996

Kara Melek - 1996 - 1999 Kürşat

Gurbetçiler - 1996

Gülşen Abi - Berkay

FİLMOGRAFİ

Dersimiz Atatürk - 2010 Mustafa Kemal Atatürk

Acı Aşk -2009 Orhan Ataoğlu

Devrim Arabaları -2008 Uğur

Terra'yı Kurtarmak -2007 Türkçe Seslendirme

İlk Aşk - 2006 Kemal

Babam ve Oğlum - 2005 Özkan

The Net 2.0 - 2005 Ivanakov

Hiç Yoktan Aşk - 2000 Erdal

Direklerarası - 1999

Ölümün El Yazısı - 1998

BABİL İRFAN KİMDİR?

Star'da 17 Ocak Cuma 20.00'da ekrana gelecek olan, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, yılın iddialı dizisinde İrfan karakterini Halit Ergenç, Egemen karakterini Ozan Güven canlandıracak. İki birbirine zıt karakterde çocukluk arkadaşı, yıllar sonra hayatlarının en büyük sınavı için yan yana gelecek.

İrfan ve Egemen'in yolları kesişiyor.

İdealist, çalışkan ve dürüst bir ekonomi profesörü olan İrfan, uğradığı bir iftiranın sonucu işini kaybeder. Yaşadığı haksızlığı sindiremeden oğlu Deniz'in ölümcül hastalığı ortaya çıkar. İrfan'ın kısa sürede çocuğunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulması gerekmektedir. Çaldığı tüm kapılar birer birer yüzüne kapanırken, İrfan'ın son bir umut olarak çocukluk arkadaşı Egemen'e gider. İki dostun yolları yıllar sonra yeniden birleştirir.

Paranın peşinde macera başlıyor.

Egemen, neşeli, eğlenceli, kurnaz, İrfan'ın her anlamda tam zıttı. Çocukluğundan beri tek hayali zengin olmak. Bu uğurda elini kirletmekten, insan kullanmaktan çekinmez. İrfan para bulmak için kapısına geldiğinde Egemen bunu son bir yırtma şansı olarak görür. İki can dostu paranın peşinde karanlık bir maceraya atılırken, geçmişten gelen sır en büyük sınavları olacaktır.