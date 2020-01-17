Bir Zamanlar Çukurova 52.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Dün akşam ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova son bölüm ile ekranlara damga vurdu. Ekranlara yansıyan çarpıcı sahneler ile izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi soluksuz izlendi. İzleyenlerin bir daha izlemek isteyeceği izlemeyenlerin ise arama motorlarında "Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yaptığı dizide heyecan hız kesmiyor. Müjgan'ın bir oğlu olurken Züleyha'nın ise bir kızı oldu. Müjgan'ın oğlu erken doğduğu için küveze alınırken iyileşmesi için dualar etti. Bu sırada ise hıncını Züleyha'dan çıkaran Müjgan hastanede ona saldırdı. Öte yandan Leyla bebeğin mevlidinde ahıra giren Adnan bebek alevler içerisinde kaldı. Heyecanın hız kesmediği Bir Zamanlar Çukurova 52.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 52.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 52.bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içinde olacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

50 hafta boyunca aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı coğrafyadaki birbirine bağlı hayatlar bu hafta evlat sınavından geçecek!

Züleyha, Müjgan'ın davranışları için konuşmaya Yılmaz ile buluştuğu sırada sancısı tutunca, hastaneye giderler.

Aynı sırada Müjgan ise tek başına hastanededir. İki kadın yan yana doğuma alınır! Iki aile de kapının önünde heyecan ve endişe dolu bir bekleyişe başlayacaktır. Ancak iki taraf da diğer doğumun da başladığını bilmeden geldiğinden, doğumhanenin kapısında Demir ve Yılmaz yine birbirine girer. Fekeli ve Hünkar da, kalp kırıklıklarını bir kenara bırakıp evlatlarını birer kenara çeker.

İki aile aralarındaki tüm savaşa rağmen, şimdi aynı şey için dua ederek o kapıda hayatlarının en uzun bekleyişini yaşar!

SANİYE VE GAFFUR NE ZAMAN AİLE OLACAK?

Bulduğu her köşede uyuyarak geceleri gizli gizli yaptığı borç ödeme mesaisini telafi etmeye çalışan Gaffur, bu kez Saniye'den kaçamayacak. Ama evdeki doğum telaşı, Saniye'nin çocuk özlemini öyle bir depreştirecek ki Gaffur'a bile kızamayacak. Karı – koca uzun zaman sonra ilk kez, birlikte hüzünlenip birbirlerini teselli edecekler.

NACİYE'NİN FENDİ HATİP'İ YENDİ!

Hatip Ağa, yine binbir mazeretle evden çıkınca, Naciye yine şüpheye düşer. Adana'nın arka sokaklarında önde Hatip, arkasında Naciye uzun bir yol kat ederler! Naciye, Hatip'i bir kez daha hiç ummadığı bir anda yenecek! Gördükleri karşısında Naciye de pes diyecek!

KÜÇÜK ADNAN ALEVLER ARASINDA!

Konakta gelen gidenin bitmediği bir gün, önce Haminne kaybolur. Tüm ev halkı Haminne'yi bulmaya çalışırken, Küçük Adnan da kendine bir oyun arkadaşı aramaya bahçeye çıkar ve ahırlara girer!

Evdekiler Haminne'yi bulup Adnan'ın telaşına düşene dek, Adnan alevler arasında kalır! Küçük çocuk ölümle burun buruna geldiği sırada, tüm konak içeride Adnan'ın olduğunu öğrenecektir!