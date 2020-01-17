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Çukur'dan neden ayrıldı? Ünlü oyuncudan "Çukur" açıklaması! filmi...

Çukur'daki İdris Baba rolüyle taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği bir oyunculuk performansı sergileyen , Çukur'dan neden ayrıldığını açıkladı! Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek, Perihan Savaş, Öner Erkan, Ercan Köstendil gibi oyuncularla Çukur dizisine başlayan Ercan Kesal'in diziden ayrılmasından sonra sosyal medyada iddialar gündeme gelmişti. NTV'de katıldığı bir TV programında Ercan Kesal, Çukur'dan neden ayrıldığını açıkladı...

Giriş Tarihi: 17.1.2020 09:52 ABONE OL
Ercan Kesal Çukur'dan neden ayrıldı? Ünlü oyuncudan Çukur açıklaması! Nasipse Adayız filmi...

Daha önce Bir Zamanlar Anadolu'da filminde sergilediği performansla oldukça başarılı bir grafik çizen senarist, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, NTV'de katıldığı TV programının ardından Google'de Trend oldu. Ercan Kesal kimdir? Ercan Kesal Çukur'dan neden ayrıldı araştırması diziseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ercan Kesal'in ilk uzun metrajlı filmi "Nasipse Adayız" 22 Ocak'ta Rotterdam Film Festivali'ne katılacak. İşte

Ercan Kesal'den Çukur açıklaması...

Kaybetmekten, yaralanmaktan korkmayın çünkü onlar size tecrübe katacak. Benim de kayıplarım oldu ama bana çok şey kattı" diyen Kesal, dizilerin uzunluğundan şikayet etti. Çukur'dan ayrılma sebebinin dizinin uzunluğu ile ilgili olmadığını da sözlerine ekleyen Kesal, şöyle konuştu:

'Benim diziden ayrılma sebebim dizinin süresi değildi, senaryosunu sevdim ve kabul ettim. İki sezon sette bulundum, farklı şeyler de öğrendim ama ayrılma sebebim farklıydı. Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hisettim. Şu an çok önemli bir yönetmenle sanat filmi için çekimlerimiz devam ediyor.'

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