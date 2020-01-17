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kim birinci oldu, kim elendi? !

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programlarından yarışmasında haftanın finaline gelindi. Cuma günleri yapılan final programı için heyecan dorukta. 'in sunumu ile renklenen yarışma sevilerek ve eğlenilerek izleniyor. Haftanın finalinde herkesi şaşırtan ilginç bir durum yaşanıyor. Gelinler arasında yarış kıyasıya devam ederken izleyici soluksuz izleyecek, ekrana kilitlenecek. Betül, Aleyna'yı üzerinde 1 tane mum olan pasta ile demoralize etmeye çalışıyor. Burçin ise hem Betül'e hem de Aleyna'ya kendisinin yarışmada kalacağı söyleyerek son kozunu oynuyor. Kıyasıya mücadelenin eksik olmadığı , kim elendi? !

Giriş Tarihi: 17.1.2020 11:41 ABONE OL
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın finali!

yarışmasında haftanın finaline gelindi. Cuma günleri yapılan yarışmanın finali izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı programda birinci olabilmek adına uğraş verenler altın savaşını kazanmak istiyorlar. Programın finalinde ise herkesi şaşırtan ilginç bir durum yaşanıyor. Çiğdem Hanım ve Özden Hanım arasındaki altın rekabeti şiddetini arttırıyor. Macide Hanım'ın ise isyan etmesi olayları karıştıracak. Merakla beklenen Gelinim Mutfakta haftanın finalinde kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta birinci kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'ta haftanın finaline gelindi. Gelinler kıyasıya mücadele ederken izleyenler ise ekrana kilitlenecek. Merakla beklenen kim oldu?

İşte ayrıntılar!

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın finali!
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