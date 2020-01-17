Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın finali!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finaline gelindi. Cuma günleri yapılan yarışmanın finali izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı programda birinci olabilmek adına uğraş verenler altın savaşını kazanmak istiyorlar. Programın finalinde ise herkesi şaşırtan ilginç bir durum yaşanıyor. Çiğdem Hanım ve Özden Hanım arasındaki altın rekabeti şiddetini arttırıyor. Macide Hanım'ın ise isyan etmesi olayları karıştıracak. Merakla beklenen Gelinim Mutfakta haftanın finalinde kim birinci oldu, kim elendi? Gelinim Mutfakta birinci kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'ta haftanın finaline gelindi. Gelinler kıyasıya mücadele ederken izleyenler ise ekrana kilitlenecek. Merakla beklenen Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

İşte ayrıntılar!