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açıklanıyor! Dün akşamın dizileri reyting sonuçları arasında birinci kim oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri reyting sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Show TV'de yayın hayatına yeni başlayan Ramo dizisi tekrar bölümüyle, Star TV'de Mumya filmi ekrana geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldukça ilgi görürken dün akşama ait sonuçlar diziseverler tarafından yoğun olarak araştırılmaya şimdiden başladı. Medya gündemini takip edenler '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Peki, ? 16 Ocak Yeni dizi Ramo tekrar, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ve Mucize Doktor sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 10:15 ABONE OL
16 Ocak Reyting sonuçları açıklanıyor! Dün akşamın dizileri reyting sonuçları arasında birinci kim oldu?

an be an takip ediliyor. Ekranlara gelen yapımlar birinci olabilmek içi kıyasıya rekabet etti. Dün akşam ATV ekranlarında sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova, Show TV'de ise Ev Ramo dizisi ilk bölüm tekrarıyla ekrana geldi. Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri '' ?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına dün akşam başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin beğenilip beğenilmeyeceği ise merak konusu oldu. Geçen haftaki sıralamada her zaman olduğu gibi Bir Zamanlar Çukurova dizisi, zirvedeki yerini korumuştu. Peki, sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi?, Ramo tekrar bölümü, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 OCAK

Haberimizin devamından, 16 Ocak reyting sonuçları ile ilgili tüm detaylara ve merak edilenlere bakabilirsiniz.

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16 Ocak Reyting sonuçları açıklanıyor! Dün akşamın dizileri reyting sonuçları arasında birinci kim oldu?
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