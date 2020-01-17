16 Ocak Reyting sonuçları açıklanıyor! Dün akşamın dizileri reyting sonuçları arasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Ekranlara gelen yapımlar birinci olabilmek içi kıyasıya rekabet etti. Dün akşam ATV ekranlarında sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova, Show TV'de ise Ev Ramo dizisi ilk bölüm tekrarıyla ekrana geldi. Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri '' 16 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına dün akşam başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin beğenilip beğenilmeyeceği ise merak konusu oldu. Geçen haftaki sıralamada her zaman olduğu gibi Bir Zamanlar Çukurova dizisi, zirvedeki yerini korumuştu. Peki, 16 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi?, Ramo tekrar bölümü, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 OCAK

Haberimizin devamından, 16 Ocak reyting sonuçları ile ilgili tüm detaylara ve merak edilenlere bakabilirsiniz.