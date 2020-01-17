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Sosyal medyanın zararları nelerdir? mecraları ne ölçüde yararlı?

Günlük yaşantımızın neredeyse yarısından çoğunu sosyal medyada geçiriyoruz. ’dan fotoğraf paylaşmak, Twitter’dan gündemi tartışmak, Facebook’dan arkadaşla konuşmak, YouTube’den video izlemek derken günün 24 saatinin neredeyse 18 saatine kadar sosyal medyada geçirebiliyoruz. Bunun sonucu olarak sosyal medyanın faydaları ve zararları tartışma konusu oluyor.  Bilimsel araştırmaların bir kısmı sosyal medyanın yararlı olduğunu söylerken bir kısmı da sosyal medyanın insan hayatını olumsuz yönde etkilediğini dile getiriyorlar.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 17:23 ABONE OL
Sosyal medyanın zararları nelerdir? Sosyal medya mecraları ne ölçüde yararlı?

Sosyal medya, internet üzerinden dünyanın farklı uçlardaki insanları bir araya getirerek etkileşim yapmalarını sağlıyor. Paylaşımlar sayesinde de başka insanlarla etkileşim yaparak yeni insanlarla bağlantı kurmayı sağlıyor. Durum böyle olunca sosyal medya artık hayatımızın ayrılmaz parçası olarak bizimle beraber her yere gelebiliyor.

SOSYAL MEDYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sosyal medyanın yararları ve zararları konusu hala tartışılıyor. Çoğu bilim insanına göre sosyal medya insanların kendini daha özgür hissettiği, çeşitli aktiviteleri takip edip sosyalleştiği, araştırma becerisini geliştirerek bilgi sahibi olduğu gibi kişi üzerinde faydalı etkenler bırakabildiği söylenmektedir. İşte o bazı maddeler…

  • Gündemden haberdar olmak
  • Arkadaşlarla ilişkimizi kuvvetlendirmek
  • Bilgi sahibi olmak
  • Teknolojiyi yakından takip etmek
  • İnsanlara kendinizi daha iyi ifade edebilmek

SOSYAL MEDYANIN ZARARLARI NELERDİR?

Sosyal medya bilinçli kullanıldığı takdirde zararı olmadı düşünülüyor. Sosyal medya amacı dışında kullanılması ve çok vakit geçirilmesi insan sağlığı üzerinde olumsuz etki bıraktığı da uzmanlar tarafından söylenmektedir.

  • Mantıklı düşünme ve akıl yürütme yönünden insanı zayıflatıyor
  • Sosyal ilişkilere zarar veriyor
  • Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık artıyor
  • Depresyon gibi eğilimlere yol açıyor
  • İş hayatındaki performansı etkiliyor
  • İnsanlar arasındaki rekabeti arttırıyor
  • Bağımlılık yapıyor
  • Asosyal bir yaşantı başlıyor

Sosyal medyanın en büyük tehlikelerinden biri yarış halidir. İnsanlar sürekli kendilerini birilerine beğendirmek için ya fotoğraf ya da bir söz paylaşarak beğeni ve takipçi kazanmak istiyorlar. Bu da insanlar arasında sosyal medyada rekabete yol açıyor. Bireyler fenomen olabilmek için akıl dışı işler yapmaya çalışarak bazen sağlıklarına zarar verebilmekteler. Eğer fenomen olma yolunda başarısız olunursa da psikolojik olarak bunalım, depresyon gibi eğilimler bireylerde gözlemlenmekte.

Sonuç olarak sosyal medya amacı dahilinde, bilinçli bir şekilde kullanılması tavsiye edilmekte. 18 yaş altındaki çocukların sosyal medya bağımlığı olmaması için aile bireylerin bu konuda tedbirler alması gerekir. Yine çocuklara fenomen olma hayali yerine onları daha yaratıcı fikirler sunarak eğilimlerini yönlendirebilirsiniz. Sosyal medyanın bağımlılık yapması ile beraber insanlarda asosyal yaşam tarzı başlar. Bunun önüne geçebilmek adına gerek çocuklar, gerek yetişkinler için önlemler alınmalıdır. Asosyal yaşam tarzı insanları körelterek; üretmekten, aile ve akraba ilişkilerinden, insanlar arası yüz yüze etkileşimden, iş hayatındaki performanslardan alıkoyar.

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Sosyal medyanın zararları nelerdir? Sosyal medya mecraları ne ölçüde yararlı?
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