Sosyal medyanın zararları nelerdir? Sosyal medya mecraları ne ölçüde yararlı?

Sosyal medya, internet üzerinden dünyanın farklı uçlardaki insanları bir araya getirerek etkileşim yapmalarını sağlıyor. Paylaşımlar sayesinde de başka insanlarla etkileşim yaparak yeni insanlarla bağlantı kurmayı sağlıyor. Durum böyle olunca sosyal medya artık hayatımızın ayrılmaz parçası olarak bizimle beraber her yere gelebiliyor.

SOSYAL MEDYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sosyal medyanın yararları ve zararları konusu hala tartışılıyor. Çoğu bilim insanına göre sosyal medya insanların kendini daha özgür hissettiği, çeşitli aktiviteleri takip edip sosyalleştiği, araştırma becerisini geliştirerek bilgi sahibi olduğu gibi kişi üzerinde faydalı etkenler bırakabildiği söylenmektedir. İşte o bazı maddeler…

Gündemden haberdar olmak

Arkadaşlarla ilişkimizi kuvvetlendirmek

Bilgi sahibi olmak

Teknolojiyi yakından takip etmek

İnsanlara kendinizi daha iyi ifade edebilmek

SOSYAL MEDYANIN ZARARLARI NELERDİR?

Sosyal medya bilinçli kullanıldığı takdirde zararı olmadı düşünülüyor. Sosyal medya amacı dışında kullanılması ve çok vakit geçirilmesi insan sağlığı üzerinde olumsuz etki bıraktığı da uzmanlar tarafından söylenmektedir.

Mantıklı düşünme ve akıl yürütme yönünden insanı zayıflatıyor

Sosyal ilişkilere zarar veriyor

Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık artıyor

Depresyon gibi eğilimlere yol açıyor

İş hayatındaki performansı etkiliyor

İnsanlar arasındaki rekabeti arttırıyor

Bağımlılık yapıyor

Asosyal bir yaşantı başlıyor

Sosyal medyanın en büyük tehlikelerinden biri yarış halidir. İnsanlar sürekli kendilerini birilerine beğendirmek için ya fotoğraf ya da bir söz paylaşarak beğeni ve takipçi kazanmak istiyorlar. Bu da insanlar arasında sosyal medyada rekabete yol açıyor. Bireyler fenomen olabilmek için akıl dışı işler yapmaya çalışarak bazen sağlıklarına zarar verebilmekteler. Eğer fenomen olma yolunda başarısız olunursa da psikolojik olarak bunalım, depresyon gibi eğilimler bireylerde gözlemlenmekte.

Sonuç olarak sosyal medya amacı dahilinde, bilinçli bir şekilde kullanılması tavsiye edilmekte. 18 yaş altındaki çocukların sosyal medya bağımlığı olmaması için aile bireylerin bu konuda tedbirler alması gerekir. Yine çocuklara fenomen olma hayali yerine onları daha yaratıcı fikirler sunarak eğilimlerini yönlendirebilirsiniz. Sosyal medyanın bağımlılık yapması ile beraber insanlarda asosyal yaşam tarzı başlar. Bunun önüne geçebilmek adına gerek çocuklar, gerek yetişkinler için önlemler alınmalıdır. Asosyal yaşam tarzı insanları körelterek; üretmekten, aile ve akraba ilişkilerinden, insanlar arası yüz yüze etkileşimden, iş hayatındaki performanslardan alıkoyar.