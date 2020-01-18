Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikâyet edilmiş ve tutuklanmıştır?

İşte cevabı!