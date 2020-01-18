Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Geçtiğimiz günlerde Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikâyet edilmiş ve tutuklanmıştır?

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikâyet edilmiş ve tutuklanmıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Geçtiğimiz günlerde Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikâyet edilmiş ve tutuklanmıştır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Geçtiğimiz günlerde Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikâyet edilmiş ve tutuklanmıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 22:26 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 22:27 ABONE OL
Geçtiğimiz günlerde Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikâyet edilmiş ve tutuklanmıştır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikâyet edilmiş ve tutuklanmıştır?

İşte cevabı!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Geçtiğimiz günlerde Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikâyet edilmiş ve tutuklanmıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN