Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17.bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler oluyor?

Show TV'nin iddialı yapımı Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayında. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları damga vurmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek yapımda Kuzey, Yıldız'ı Çetinle birlikte gördüğünde deliye dönmüştür, bir açıklaması da yoktur. Kuzey, iyice delirir ama Yıldız'ın da asıl amacını anlatmaya niyeti yoktur. Onun için önemli olan tek şey Kuzey'in Şule'den kurtulmasıdır. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kuzey, Yıldız'ı Çetinle birlikte gördüğünde deliye dönmüştür, bir açıklaması da yoktur. Kuzey, iyice delirir ama Yıldız'ın da asıl amacını anlatmaya niyeti yoktur.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. son bölüm ikinci fragmanı izle!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. son bölüm ikinci fragmanı izle!

Kuzey, Yıldız'ı Çetinle birlikte gördüğünde deliye dönmüştür, bir açıklaması da yoktur. Kuzey, iyice delirir ama Yıldız'ın da asıl amacını anlatmaya niyeti yoktur. Onun için önemli olan tek şey Kuzey'in Şule'den kurtulmasıdır. Bunun için elinden gelen herşeyi yapmıştır artık yapılacak tek şey, beklemektir. Fakat bu bekleme süreci, Yıldız'ı fazlasıyla husursuz eder. Bir türlü Çetin'den beklediği hamle gemlemektedir.

Yıldız, tüm bu yaptıklarının boşuna olduğunu, dolandırıldığını düşünmeye başlamıştır. Her yerde Çetin'i aramaya başlar. Fakat Çetin de kendi planını devreye sokmuştur. Yıldız, herşeyden habersiz, Çetin'den gelecek haberi beklerken hiç beklemediği bir şey olur. Yıldız, bunu hiç hesaba katmamıştır.

Yıldız'ın Kuzey için verdiği sınavlar sadece bununla kalmaz. Yıldız, sonunda öyle bir sınav verecektir ki bu sınavın sonunda Kuzey, büyük bir vicdan azabıyla yüzleşecektir. Yıldız, Kuzey için herşeyini riske atacağını bir kez daha ispat etmiştir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kuzey, bulduğu her fırsatta Yıldız'la arasına yeni bir mesafe koymakta, onu kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yıldız, Kuzey'in bunu neden yaptığını öğrendiğinde hamlelerine yenilerini ekler. Yıldız'ın vazgeçmeye, Kuzey'inse geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız'ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır.