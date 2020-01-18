Rus’un Oyunu konusu nedir? Rus’un Oyunu oyuncuları kim? Film nerede çekildi?

Rus'un Oyunu filmi yıllardır ilgi gören özellikle de aksiyon seven vatandaşların beğenisini kazanmıştır. 2016 yılında vizyona giren yapımın başrollerinde Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva gibi birçok isim bulunuyor. Yapımın yönetmenliğini Levent Özdemir üstleniyor. Peki, Rus'un Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler? Rus'un Oyunu sonsuzluk ne zaman çekildi?

RUS'UN OYUNU KONUSU NEDİR?

Rus'un Oyunu filminin konusu, Zengin ve züppe bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşürülür. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim kazanıyor, kim kaybediyor ilk bakışta hepsi belirsiz. Hikayenin katmanları açıldıkça hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı öyküsü de karakterleri ve seyirciyi bekliyor.

RUS'UN OYUNU OYUNCULARI KİM?

Fırat Tanış Rolü : Serhat Vasbi

Leonid Kulagin Rolü : Profesör Vlademir

Anastasiya KlyevaRolü : Anastasya

Levent Özdemir Rolü : Batıkan Yiğit

Nila Fırat Rolü : Zeliha

Murat Topalan Rolü : Bro

Orkun Öztürk Rolü : Yusuf

Gülce Dereli Rolü : Nergis

RUS'UN OYUNU NEREDE ÇEKİLDİ?

3 farklı ülkede çekilen ilk yerli sinema filmi ünvanını taşıyan yapım ilgi görüyor. Rus'un Oyunu'nun çekimleri İstanbul, Moskova ve Hong Kong'ta gerçekleşti.