Rus’un Oyunu konusu nedir? Rus’un Oyunu oyuncuları kim? Film nerede çekildi?

Rus'un Oyunu filmi yıllardır ilgi gören özellikle de aksiyon seven vatandaşların beğenisini kazanmıştır. 2016 yılında vizyona giren yapımın başrollerinde Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva gibi birçok isim bulunuyor. Yapımın yönetmenliğini Levent Özdemir üstleniyor. Peki, Rus'un Oyunu konusu nedir, oyuncuları kimler? Rus'un Oyunu sonsuzluk ne zaman çekildi?
RUS'UN OYUNU KONUSU NEDİR?
Rus'un Oyunu filminin konusu, Zengin ve züppe bir iş adamı olan Serhat Vasbi, büyük bir ekip tarafından tuzağa düşürülür. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim kazanıyor, kim kaybediyor ilk bakışta hepsi belirsiz. Hikayenin katmanları açıldıkça hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı öyküsü de karakterleri ve seyirciyi bekliyor.
RUS'UN OYUNU OYUNCULARI KİM?
Fırat Tanış Rolü : Serhat Vasbi
Leonid Kulagin Rolü : Profesör Vlademir
Anastasiya KlyevaRolü : Anastasya
Levent Özdemir Rolü : Batıkan Yiğit
Nila Fırat Rolü : Zeliha
Murat Topalan Rolü : Bro
Orkun Öztürk Rolü : Yusuf
Gülce Dereli Rolü : Nergis
RUS'UN OYUNU NEREDE ÇEKİLDİ?
3 farklı ülkede çekilen ilk yerli sinema filmi ünvanını taşıyan yapım ilgi görüyor. Rus'un Oyunu'nun çekimleri İstanbul, Moskova ve Hong Kong'ta gerçekleşti.