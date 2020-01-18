Star Trek Sonsuzluk filmi ne zaman çekildi? Star Trek Sonsuzluk konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star Trek Sonsuzluk filmi yıllardır ilgi gören özellikle de bilim kurgu türünü seven vatandaşların beğenisini kazanan seri halindeki yapımın son filmi olarak karşımıza çıkıyor. 2016 yılında vizyona giren yapımın başrollerinde Chris Pine, Zachary Quinto gibi birçok isim bulunuyor. Yapımın yönetmenliğini bu sefer J.J. Abrams'tan devralan isim Hızlı ve Öfkeli serisinden de hatırladığımız Justin Lin üstleniyor. Peki, Star Trek sonsuzluk konusu nedir, oyuncuları kimler? Star Trek sonsuzluk ne zaman çekildi? İşte detaylar…

STAR TREK SONSUZLUK KONUSU NEDİR?

Sonsuzluk'ta, Atılgan gemisinin ve cesur mürettebatının epik yolculuğu devam ederken, mürettebat uzayın bilinmeyen derinliklerinde kendilerini ve federasyonun temsil ettiği her şeyi sınayan gizemli, yeni bir düşmanla karşılaşır. Kirk ve ekibini yok etme tehlikesi söz konusudur ve bu bilinmeyen, ücra bölgede iletişim de yoktur. Kirk mürettebatı toparlamaya ve Yorktown üssünü kurtarmak için geri dönmeye çalışacaktır.

Star Trek Sonsuzluk, Bilinmeze Doğru: Star Trek fiminin devam filmi ve Star Trek film serisinin 13. filmi olan 2016 yapımı Amerikan bilim kurgu ve aksiyon filmi. Film Justin Lin tarafından yönetildi ve senaryosu Simon Pegg, Doug Jung, Roberto Orci, John D. Payne ve Patrick McCay tarafından Gene Roddenberry'nin oluşturduğu aynı isimli seriden uyarlanarak yazıldı. Chris Pine ve Zachary Quinto, Kaptan James T. Kirk ve Komutan Spock olarak Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho ve Anton Yelchin gibi önceki filmlerdeki rollerini aldılar. Idris Elba ve Sofia Boutella'da filmin ana kadrosuna katıldılar. Temel çekimler 25 Temmuz 2015'te Vancouver'da başladı. Film 22 Temmuz 2016'da yayınlanmak üzere ayarlandı.

STAR TREK SONSUZLUK OYUNCULARI KİMLER?

Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Sofia Boutella, Idris Elba, Karl Urban, Zoe Saldana ve Anton Yelchin