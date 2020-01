Titanic filmi ile tanınan My Heart Will Go on şarkısını duymaktan bunaldığını ve kusmak istediğini söyleyen kimdir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan "Titanic" filmiyle hatırlanan "My Heart Will Go On" şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını ve ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

"Titanic" filmiyle hatırlanan "My Heart Will Go On" şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını ve ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir?

Cevap: Kate