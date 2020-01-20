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1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından ’de sorulan 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.1.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 20:34 ABONE OL
1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

1861'DE KURULAN İTALYA KRALLIĞI'NIN İLK BAŞKENTİ NERESİDİR?

A- Floransa

B- Torino

C- Roma

D- Milano

Doğru cevap: Torino

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1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
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