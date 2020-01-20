20 Ocak Pazartesi reyting sonuçları! Çukur, Yasak Elma ve Sefirin Kızı reyting sonuçları açıklandı mı?

Sancar ile Nare'nin amansız aşk hikayesini anlatan Sefirin Kızı dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir izleyici kitlesi yakaladı. 20 Ocak Sefirin Kızı reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi günü reyting konusunda bir yarış söz konusu, Aras Bulut İynemli, Cihangir Ceylan, Ercan Köstendil, Damla Sönmez gibi oyuncuların yanına Nejat İşler'i de dahil eden Çukur dizisinde de hareketlilik var. Yasak Elma, Zalim İstanbul da Pazartesi akşamları izlenilen yapımlar arasında yer alıyor.

20 OCAK ÇUKUR SEFİRİN KIZI REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?