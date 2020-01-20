2020 SURVİVOR ne zaman başlayacak? Survivor'da kimler olacak? İki isim...

Türkiye'nin ilk parkur yarışma programı Survivor, ilk kez 2005 yılında ekranlara geldi. Türkiye'nin ilk parkur yarışma programı Survivor, ilk kez 2005 yılında ekranlara geldi. 2005 yılından beri devam eden Survivor'un kazananları ise şu şekilde Uğur Pektaş, Derya Durmuşlar (Türkiye - Yunanistan), Taner Özdeş (Aslanlar - Kanaryalar), Merve Oflaz (Var Mısın Yok Musun), Derya Büyükuncu (Ünlüler - Gönüllüler), Nihat Altınkaya, Hilmi Cem İntepe, Turabi Çamkıran, 2015 All-Star'ı da Turabi kazanmıştı. 2016'daki Survivor'u Avatar Atakan, 2017'de Ogeday Girişken, 2018'de Adem Kılıçcı kazandı.

2020 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020'nin ilk 2 yarışmacısı belli oldu. Daha önce Kutsal Damacana, Organize İşler gibi filmlerde rol alan aynı zamanda Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Ersin Korkut ve Survivor'un ilk şampiyonu Uğur Pektaş, Survivor 2020'de yer alacak iki isim olarak açıklandı.

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağına yönelik herhangi resmi bir açıklama gelmedi. Survivor'ın başlayacağı tarihin Mart başında başlaması bekleniyor.