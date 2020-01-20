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filmi nerede ve ne zaman çekildi? filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde , , , , gibi isimlerin yer aldığı dizi gişe rekorları kırmıştı. Yayınlandığı ve vizyona girdiği ilk andan itibaren oldukça merak edilen ve milyonlarca kişinin izlediği film için heyecan dorukta. Sinema severler filmin nerede çekildiğini, konusu ve oyuncularını merak ederken arama motorlarında film ile ilgili araştırmalar da yapıyorlar. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı 2018 yılında vizyona giren film komedi ve bilimkurgu türlerinde. Buna göre; merak edilen filmi nerede çekildi? nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 20.1.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 15:32 ABONE OL
Arif V 216 filmi nerede ve ne zaman çekildi? Arif V 216 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Arif V 216 filmi için heyecan dorukta. Robot olan 216 karakterini insan olma hayali kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Filmin hikayesi ise burada başlamaktadır. Sıradan insanlar gibi yaşam sürse de farklılığı ile ortaya çıkacaktır. Bu sırada ise aşık olan robot, aşkını herkesten saklamaya çalışır. Eğlenceli bir o kadar da düşündüren film vizyona girdiği andan itibaren izleyicilerden tam not almıştı. İzleyenlerin bir kez daha, izlemeyenlerin ise ilk kez izleyeceği ve bu akşam ekranlarda yerini alacak olan Arif V 216 filmi konusu nedir? Arif V 216 filmi nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var?

ARİF V 216 FİLMİ DETAYLARI!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Arif V 216 filmi için heyecan dorukta. Sinema severler tarafından beğenilen film izleyicilerden tam not aldı. Arama motorlarında araştırılan Arif V 216 filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Arif V 216 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

İşte film ile ilgili tüm ayrıntılar!

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Arif V 216 filmi nerede ve ne zaman çekildi? Arif V 216 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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