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? Çukur 85. son bölüm fragmanında neler olacak?

Çukur 85. son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ekranların sevilen dizisi Çukur bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümde ortalığın karışmasına neden olurken, Mahsun ve Yücel’i yanına alan Erdenet Yamaç’ın son planının üzerine çok daha güçlü bir karşılık vermeye hazırlanıyor. İzleyici tarafından her hafta heyecanla takip edilen dizinin bu bölümü de nefesleri keserken, heyecan dolu 84. Bölümün sona ermesi ile birlikte izleyiciler ‘Çukur 85. Bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Çukur 85. Son bölümde neler olacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.1.2020 00:54 ABONE OL
Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 85. son bölüm fragmanında neler olacak?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur bu akşamki bölümü ile de nefesleri kesti. Her hafta Pazartesi günü 20.00'da yayınlanan dizi yine Twitter'da trend topic listesine girmeyi başardı. Yeni bölümde Çağatay Erdenet'in isteği ile buluşmaya giden Selim, kötü bir sürpriz ile karşı karşıya kalırken, Vartolu ile Yamaç arasında yaşanan duygu dolu anlar, izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 85. son bölümde neler olacak? Mahsun ve Yücel'i de yanına alan Çağatay, Yamaç'ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı'yla görüşecek. Selim'i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay'a Selim'in vereceği cevap ise izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ÇUKUR 85. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un nefes kesen bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar…

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Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 85. son bölüm fragmanında neler olacak?
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