Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 85. son bölüm fragmanında neler olacak?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur bu akşamki bölümü ile de nefesleri kesti. Her hafta Pazartesi günü 20.00'da yayınlanan dizi yine Twitter'da trend topic listesine girmeyi başardı. Yeni bölümde Çağatay Erdenet'in isteği ile buluşmaya giden Selim, kötü bir sürpriz ile karşı karşıya kalırken, Vartolu ile Yamaç arasında yaşanan duygu dolu anlar, izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 85. son bölümde neler olacak? Mahsun ve Yücel'i de yanına alan Çağatay, Yamaç'ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı'yla görüşecek. Selim'i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay'a Selim'in vereceği cevap ise izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? ÇUKUR 85. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un nefes kesen bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar…