Ebru Şancı Alpaslan Öztürk çifti 3. çocuklarını bekliyor! Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında?

Ebru Şancı Alpaslan Öztürk çifti 3. çocuklarını bekliyor. Gözlerden uzakta aşk yaşayan çift ikiz çocuklarının ardından 3.bebeğinin heyecanını yaşıyor. Eski manken geçen hafta gittiği Nişantaşı'ndaki özel bir klinikte yaptırdığı test sonucu beş haftalık hamile olduğunu öğrendi. Şancı daha öncesinde verdiği bir röportajda '100'den fazla dadı ile çalıştım. Çocuklarımın okul masrafı 100 bin lira' diyerek magazin gündemine düşmüştü. Malatyalı bir ailenin kızı olan Şancı 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başlamıştır. Ebru Şancı Alpaslan Öztürk çifti 3. çocuklarını bekliyor! Peki Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında?

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College'de okumuştur. 2006'da New York'a taşındı ve New York Üniversitesinin ''Oyunculuk ve Drama'' Bölümünde okuyarak bitirmiştir.

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

2001 yılında Londra'ya taşındı. 2006'da New York'a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye'ye döndü. Londra'dayken 2002'de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Onun sayesinde Londra Regent College'de okudu. Ebru Şancı daha sonra Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'yla aşk yaşamaya başladı. Daha sonra Ebru Şancı'nın adı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla anıldı. Son çıkan haberlerde ise Ebru Şancı'nın adı Alparslan Türkeş'in milletvekili oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ile anıldı. Ebru Şancı, daha önce Önder Açıkbaş ve Cihan Haspolatlı'yla da aşk yaşamıştı.

Fashıon One'da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika'daki bir şatoda yaptı. Ebru Şancı ikiz bebek annesidir.

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk (d. 16 Haziran 1993), bonservisi Standard Liège'de bulunan Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kiralık forma giyen Belçikalı-Türk futbolcu. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer olmuştur. Bir sezon Kasımpaşa'da kiralık oynadıktan sonra 2015-16 sezonu itibariyle Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giymektedir.

Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir.

Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk 19 Eylül 2015'te evlenmiştir.