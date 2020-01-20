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Hangi adda bir hayvan yoktur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangi adda bir hayvan yoktur? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Olmak İster’de sorulan Hangi adda bir hayvan yoktur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.1.2020 20:29 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 20:30 ABONE OL
Hangi adda bir hayvan yoktur?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

HANGİ ADDA BİR HAYVAN YOKTUR?

a- Fındık kurdu

b- Fındık faresi

c- Fındık biti

d- Fındık piresi

Doğru cevap: Fındık piresi

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Hangi adda bir hayvan yoktur?
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