Hangi adda bir hayvan yoktur?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

HANGİ ADDA BİR HAYVAN YOKTUR?

a- Fındık kurdu

b- Fındık faresi

c- Fındık biti

d- Fındık piresi

Doğru cevap: Fındık piresi