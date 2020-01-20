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sonuçları açıklandı mı? 19 Ocak Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam Star TV’de Güvercin, TRT1’de Şampiyon, ATV’de Kayıp Balık Dori yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Hal böyle olunca ‘’ 19 Ocak açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Geçen haftaki sonuçlarda AB Grubunda Türkiye - Almanya CEV Tokyo Voleybol 2020 Elemeleri Karşılaşması ikinci, O Ses Türkiye ise üçüncü sırada yer aldı. Total’de Şaban Oğlu Şaban dördüncü olmuştu. Peki sonuçları açıklandı mı? En çok hangi yapım izlendi? Güvercin, Şampiyon reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 20.1.2020 09:21 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Ocak Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları güncel olarak belli oluyor. Dün akşam Star TV'de Güvercin, TRT1'de Şampiyon, ATV'de Kayıp Balık Dori yer aldı. Yeni diziler ekranlarda yer almaya devam ederken, bilimkurgu, fantastik ve aksiyon türündeki filmlerde izleyicini ekran başına kilitliyor. Geçen haftaki sıralamada AB Grubunda Türkiye - Almanya CEV Tokyo Voleybol 2020 Elemeleri Karşılaşması ikinci, O Ses Türkiye ise üçüncü sırada yer almıştı. Peki 19 Ocak açıklandı mı? Güvercin, Şampiyon reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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