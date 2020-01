Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Ocak Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak belli oluyor. Dün akşam Star TV'de Güvercin, TRT1'de Şampiyon, ATV'de Kayıp Balık Dori yer aldı. Yeni diziler ekranlarda yer almaya devam ederken, bilimkurgu, fantastik ve aksiyon türündeki filmlerde izleyicini ekran başına kilitliyor. Geçen haftaki sıralamada AB Grubunda Türkiye - Almanya CEV Tokyo Voleybol 2020 Elemeleri Karşılaşması ikinci, O Ses Türkiye ise üçüncü sırada yer almıştı. Peki 19 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Güvercin, Şampiyon reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 19 Ocak reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.