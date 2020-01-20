Sefirin Kızı 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni bölümde Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi her hafta yoğun ilgiyle izleniyor. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı dizi kısa sürede izleyenler tarafından oldukça sevildi. Dizinin yeni bölümünde Gediz ile Sancar'ın ayrılması ortalığı karıştıracak. Merakla beklenen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Sefirin Kızı 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede izleyenlerden tam not alan dizi ile ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. Peki; Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak?

İşte detaylar!