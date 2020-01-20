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5.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni bölümde Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

ekranlarının beğenilen dizisi 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Her yeni bölümü merakla beklenen dizi izleyenleri oldukça heyecanlandırıyor. Ekranlarda kısa sürede yer almasına rağmen konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük bir çıkış yakalayan dizi izleyenlerden tam not aldı. Sefirin Kızı yeni bölümde; Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu? Sadıcına "ne ölüne ne ölüme" diyen Sancar, Gediz'i ölmüş kabul eder ve kalbinde mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır. Merakla beklenen Sefirin Kızı 5.bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 20.1.2020 12:20 ABONE OL
Sefirin Kızı 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni bölümde Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?

yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi her hafta yoğun ilgiyle izleniyor. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı dizi kısa sürede izleyenler tarafından oldukça sevildi. Dizinin yeni bölümünde Gediz ile Sancar'ın ayrılması ortalığı karıştıracak. Merakla beklenen dizinin yeni bölümünde neler olacak? fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM

ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede izleyenlerden tam not alan dizi ile ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. Peki; Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak?

İşte detaylar!

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Sefirin Kızı 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni bölümde Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu?
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