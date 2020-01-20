Türk Telekom müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? Türk Telekom TTNET müşteri hizmetlerine direk bağlanma

Türk Telekom kullanıcılarının Google servislerine erişimi esnasında yaşanan bağlantı problemi sebebiyle pek çok kullanıcı müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek sorunun kaynağını öğrenmek ve söz konusu sorunun ne zaman çözüme ulaştırılacağını bilmek istiyor. Siz de bu konuda Türk Telekom müşteri hizmetlerinden bilgi almak fakat sesli yönlendirmeler ile vakit kaybetmek istemiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu sayede derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşacak ve bu sayede çözüm üretilmesini sağlayacaksınız.

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ne 444 1 444 numarasından 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ HİZMETLERİ DİREKT BAĞLANMA

Türk Telekom müşteri hizmetlerine doğrudan bağlanmanın kolay yolu için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Türk Telekom müşteri hizmetlerinin telefon numarası olan 444 1 444'ü aradıktan sonra doğrudan müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Sesli komut sisteminde dinlediğiniz menüde ilk olarak 1'i tuşlayın.

Sonra tekrardan 1'i tuşlayın.

Ardından 3'ü tuşlayın.

Daha sonra tekrar 1'i tuşlayın.

Son olarak 4'ü tuşladıktan sonra müşteri temsilcisi ile irtibat kurabilirsiniz.