Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Türk Telekom müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? Türk Telekom TTNET müşteri hizmetlerine direk bağlanma

müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? Türk Telekom TTNET müşteri hizmetlerine direk bağlanma

kullanıcıların 20 Ocak 2020 tarihi itibarıyla servislerine erişim sırasında problem yaşaması ile birlikte söz konusu operatör kullanıcıları, müşteri hizmetleri numarasını araştırmaya başladı. Sesli yanıt sistemi ile vakit kaybetmeden Google erişim probleminin sebebini ve ne zaman düzeleceğini öğrenmek isteyen kullanıcılar müşteri temsilcisine doğrudan bağlanmanın yolunu arıyor. Bu soruları gidermek adına hazırladığımız içerikte yer alan adımları takip ederek Türk Telekom müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanabilir, talep, dilek ve şikayetlerinizi temsilciye doğrudan iletebilirsiniz. İşte Türk Telekom müşteri temsilcisine direkt nasıl bağlanılır sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 20.1.2020 16:50 ABONE OL
Türk Telekom müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? Türk Telekom TTNET müşteri hizmetlerine direk bağlanma

Türk Telekom kullanıcılarının Google servislerine erişimi esnasında yaşanan bağlantı problemi sebebiyle pek çok kullanıcı müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek sorunun kaynağını öğrenmek ve söz konusu sorunun ne zaman çözüme ulaştırılacağını bilmek istiyor. Siz de bu konuda Türk Telekom müşteri hizmetlerinden bilgi almak fakat sesli yönlendirmeler ile vakit kaybetmek istemiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu sayede derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşacak ve bu sayede çözüm üretilmesini sağlayacaksınız.

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ne 444 1 444 numarasından 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM MÜŞTERİ HİZMETLERİ DİREKT BAĞLANMA

Türk Telekom müşteri hizmetlerine doğrudan bağlanmanın kolay yolu için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Türk Telekom müşteri hizmetlerinin telefon numarası olan 444 1 444'ü aradıktan sonra doğrudan müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek için aşağıdaki adımları takip edin.

  • Sesli komut sisteminde dinlediğiniz menüde ilk olarak 1'i tuşlayın.
  • Sonra tekrardan 1'i tuşlayın.
  • Ardından 3'ü tuşlayın.
  • Daha sonra tekrar 1'i tuşlayın.
  • Son olarak 4'ü tuşladıktan sonra müşteri temsilcisi ile irtibat kurabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Telekom müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? Türk Telekom TTNET müşteri hizmetlerine direk bağlanma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN