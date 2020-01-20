Vuslat 37.bölüm fragmanı yayında! Vuslat yeni bölümde neler oluyor?

Vuslat 37.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Hem konusu hem oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 37.bölümde heyecan iyice zirvede yaşanacak. Kerem, müzayedeye Aziz ve Feride'yle birlikte gitmeyi kabul etmiştir. Fakat Yağmur'dan öğrendiği bilgilerden sonra, kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Peki Vuslat yeni bölümde neler oluyor? Son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

VUSLAT 37.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Vuslat"ın yeni bölümünde; Aziz ve Feride'nin geleceklerinin önündeki engeli kaldıracak minyatüre ulaşmalarına saatler kalmıştır. Aziz, müzayedeye katılmak için gerekli olan parayı bulmak zorundadır. Ancak Bülent ve Tahsin'in çevirdiği oyunlardan habersizdir. Bülent, Aziz'i durdurmak için onu her taraftan sıkıştırıp abluka altına almaya kararlıdır. Aziz, holding'de kendisine kurulan bu tuzaklardan kurtulabilecek midir?

Vuslat 37. Bölüm (20 Ocak 2020 Pazartesi) Babasının yaşadığını öğrenen...

Vuslat 37. Bölüm (20 Ocak 2020 Pazartesi) Babasının yaşadığını öğrenen...

Kerem, müzayedeye Aziz ve Feride'yle birlikte gitmeyi kabul etmiştir. Fakat Yağmur'dan öğrendiği bilgilerden sonra, kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. Kelebeğin kimliği açığa çıkmıştır ama Bülent olduğu kanıtlanabilecek midir?

Fırat, Kerem'den intikam almak için her yola başvurur. Hatta Salih Baba'yla bile karşılaşmayı göze alır. Fırat, Salih Baba'dan bilgi almak için antikacıya kadar gelir ancak öğrendikleri onu başka bir yola sürükleyecektir.

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz, Salih'le Satranc-ı Urefa tahtasının başındadır. Çarkıfelek durduğunda 'KİN' karesinin geldiğini görür. Aziz'in Salih'ten dinledikleri adeta yönetim kurulu toplantısında başına gelecek olanların habercisi gibidir. Aziz, kendisine emanet edileni korumak için holdinge girdiğinde, kinden örülmüş bir duvarla karşılaşır. Aziz, şer cephesi karşısında amansız bir mücadele verir. Aniden salona giren Abdullah'ın Tahsin'in karşısına dikilmesiyle Aziz'in koltuğunu koruyup koruyamayacağı sorusu farklı bir boyut kazanır. Feride, hem evde babasına destek olmak için çırpınır hem de hayallerini gerçekleştirmek için yeni bir düzen kurmaya çalışır. Feride, yaşamına taze bir başlangıç yapmak için adımlar atar.