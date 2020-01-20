Yemin 166.bölüm fragmanı yayında mı? Cavidan’ı bekleyen sürpriz ne? Yemin yeni bölümde neler oluyor?

Kanal 7 ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hafta içi her gün yayınlanan dizinin bu akşamki bölümünde yer yerinden oynuyor. Bu akşamki 166.bölümde Reyhan sonunda Emir'i kıskandığını itiraf ederken diğer taraftan sinirleri zaten altüst olan Cavidan herkese çatar ama kendisini gün sonunda büyük bir sürpriz beklediğinden habersizdir. Cavidan'ı bekleyen sürpriz ne? Dizinin sıkı takipçileri '' Yemin 167.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Yemin 167.bölüm fragmanı yayında mı? Son bölümde neler oldu?

YEMİN 166.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Yemin dizisinde bugün Reyhan Emir'i kıskandığını kabul eder. Emir ise konaktaki huzurun sürmesi için bir karar alır.

Yemin Dizisi 166. Bölüm (20 Ocak 2020 Pazartesi) Kıskançlık oyununda beklenmedik son!

Yemin Dizisi 166. Bölüm (20 Ocak 2020 Pazartesi) Kıskançlık oyununda beklenmedik son!

Reyhan sonunda Emir'i kıskandığını itiraf ederken diğer taraftan sinirleri zaten altüst olan Cavidan herkese çatar ama kendisini gün sonunda büyük bir sürpriz beklediğinden habersizdir. Kemal, Erhan'ı yeni şirket doktoru olarak Narin'le tanıştırır. Neye uğradığını şaşıran Narin, Kemal'le konuşup Erhan'ın kim olduğunu anlatabilecek mi?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

Yemin 167.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimize eklenecektir.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir'in, Banu ile buluştuğunu gören Reyhan karmaşık duygular içindedir. Bir an bile kocasından şüphe etmese de gördüğü tablo karşısında çok kötü hissetmiştir. Reyhan artık inadı bırakıp kıskandığını itiraf edecek mi? Kemal'in, Erhan ile el sıkıştığını gören Narin büyük bir şok yaşar. Erhan bir şekilde hayatlarına sızarken Narin daha büyük bir gerginliğin içine doğru yuvarlanmaktadır.