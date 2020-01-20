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Zeval kelimesi eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 'Zeval' kelimesi eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından ’de sorulan 'Zeval' kelimesi eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.1.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 21:46 ABONE OL
Zeval kelimesi eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

'ZEVAL' KELİMESİ ESKİDEN GÜNÜN HANGİ VAKTİNİ BELİRTMEK İÇİN KULLANILIRDI?

a- Sabah

b- Öğle

c- Akşam

d- Gece

Doğru cevap: B şıkkı

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