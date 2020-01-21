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Pazartesi belli oldu mu? 20 Ocak Yasak Elma, , Zalim İstanbul ve reyting sonuçları...

Diziseverlerin konusunda en çok araştırma yaptığı günlerden biri de Pazartesi akşamı... , Yasak Elma, Zalim İstanbul ve reyting sonuçları diziseverler tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında. Ünlü oyuncu Nejat İşler'in Çukur'da yer almasıyla dizi hareketlendi aynı şekilde da Engin Akyürek ve Nesliahan Atagül hayranları tarafından araştırılıyor. 20 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:31 ABONE OL
Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? 20 Ocak Yasak Elma, Çukur, Zalim İstanbul ve Sefirin Kızı reyting sonuçları...

Sancar ile Nare'nin amansız aşk hikayesini anlatan Sefirin Kızı dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir izleyici kitlesi yakaladı. 20 Ocak Sefirin Kızı reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi günü reyting konusunda bir yarış söz konusu, Aras Bulut İynemli, Cihangir Ceylan, Ercan Köstendil, Damla Sönmez gibi oyuncuların yanına Nejat İşler'i de dahil eden Çukur dizisinde de hareketlilik var. Yasak Elma, Zalim İstanbul da Pazartesi akşamları izlenilen yapımlar arasında yer alıyor.

20 OCAK ÇUKUR SEFİRİN KIZI REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

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Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? 20 Ocak Yasak Elma, Çukur, Zalim İstanbul ve Sefirin Kızı reyting sonuçları...
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