2020 Survivor yarışması ne zaman başlayacak? Survivor'a hangi yarışmacılar katılacak? İki isim...

Türkiye'nin ilk parkur yarışma programı Survivor, ilk kez 2005 yılında ekranlara geldi. Türkiye'nin ilk parkur yarışma programı Survivor, ilk kez 2005 yılında ekranlara geldi. 2005 yılından beri devam eden Survivor'un kazananları ise şu şekilde Uğur Pektaş, Derya Durmuşlar (Türkiye - Yunanistan), Taner Özdeş (Aslanlar - Kanaryalar), Merve Oflaz (Var Mısın Yok Musun), Derya Büyükuncu (Ünlüler - Gönüllüler), Nihat Altınkaya, Hilmi Cem İntepe, Turabi Çamkıran, 2015 All-Star'ı da Turabi kazanmıştı. 2016'daki Survivor'u Avatar Atakan, 2017'de Ogeday Girişken, 2018'de Adem Kılıçcı kazandı.

İşte Survivor 2020'de yarışacak o isimler;