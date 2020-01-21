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2020 yarışması ne zaman başlayacak? Survivor'a hangi yarışmacılar katılacak? İki isim...

TV8'de yayınlanması beklenen ne zaman başlayacak? Masterchef Türkiye yarışmasıyla büyük sükse yapan TV8, şimdi de Survivor ile geliyor. Her sene farklı bir format ile ekranlara konuk olan Survivor, 2020 yılında Ünlüler - Gönüllüler şeklinde olacak. Son olarak Türkiye - Yunanistan şeklinde yayınlanan ve reyting sonuçlarında istediği sonucu alamayan Survivor'da bu sene kimler yarışacak? Özel olarak hazırladığımız haberimizde tüm bu soruların cevabını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 08:10 ABONE OL
2020 Survivor yarışması ne zaman başlayacak? Survivor'a hangi yarışmacılar katılacak? İki isim...

Türkiye'nin ilk parkur yarışma programı Survivor, ilk kez 2005 yılında ekranlara geldi. Türkiye'nin ilk parkur yarışma programı Survivor, ilk kez 2005 yılında ekranlara geldi. 2005 yılından beri devam eden Survivor'un kazananları ise şu şekilde Uğur Pektaş, Derya Durmuşlar (Türkiye - Yunanistan), Taner Özdeş (Aslanlar - Kanaryalar), Merve Oflaz (Var Mısın Yok Musun), Derya Büyükuncu (Ünlüler - Gönüllüler), Nihat Altınkaya, Hilmi Cem İntepe, Turabi Çamkıran, 2015 All-Star'ı da Turabi kazanmıştı. 2016'daki Survivor'u Avatar Atakan, 2017'de Ogeday Girişken, 2018'de Adem Kılıçcı kazandı.

İşte Survivor 2020'de yarışacak o isimler;

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2020 Survivor yarışması ne zaman başlayacak? Survivor'a hangi yarışmacılar katılacak? İki isim...
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