Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk dizisi final iddiası izleyicilerini şoke etti!

Çocuk dizisi final mi yapıyor sorusu özellikle bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölüm ile merak konusu haline geldi. Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve entrika dolu sahneleri ile izleyicilerini ekranlara kilitleyen yapım ile ilgili ortaya atılan flaş iddia yapımın seyircilerini adeta şoke etti. Konu ile ilgili halen resmi bir açıklama bulunmasa da sosyal medya üzerinden yayılan bu iddia ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk dizisi 17. Bölüm'de neler oluyor? İşte detaylar…

ÇOCUK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Star TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan, ancak istenilen reyting sonuçlarını alamayan Çocuk dizisinin final yapacağı iddia edildi. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım ile, dizinin 18. bölümde ekrana veda edeceğini duyuruldu. Ancak dizinin yetkilileri tarafından yapılacak resmi açıklamalar ise merakla bekleniyor.

ÇOCUK DİZİSİ 17. BÖLÜM'DE NELER OLUYOR?

Bir marketin soğuk hava deposunda kapalı kalan Efe, kendinden geçmiştir. Hasan, Akça, Ali Kemal ve Şule; Efe'yi bulmak için büyük bir mücadele verirken zaman aleyhlerine işlemektedir. Şule, sokaklarda telaşla Efe'yi ararken düşer. Hamile olan Şule geçmişte yaşadığı kötü düşük tecrübelerinden birini daha mı yaşayacaktır?

Sonunda beklenen mucize gerçekleşir, sürpriz bir isim Ali Kemal'i Efe'nin mahsur kaldığı markete yönlendirir. Çocuğun hayatını kurtarmanın sevincini yaşayan Ali Kemal diğer yandan Efe'nin köşkte belki de son günü olduğunu bilmektedir.

Ertesi, gün gerçekleşecek velayet duruşması hâkimin karar vereceği en önemli aşamadır ve herkes Akça'nın velayeti almasına neredeyse kesin gözüyle bakmaktadır. Zeynep'i zengin bir adamla evlendirip düğünde takılan çeyreklere el koymayı planlayan Emine'nin gözü para hırsıyla bir kez daha dönerken; Akça'yı da uçuruma doğru çektiğinin farkında değildir. Duruşmaya saatler kala büyük bir açmaza sürüklenen Akça'nın tek derdi oğlunu kaybetmemektir.

Hasan bir yandan oğlunun canına kast eden kişileri bulmaya çalışırken, diğer yandan da Akça'yı kurtarmak için zamana karşı yarışır. Babasının yıllar önce şaibeli bir şekilde ortadan kaybolması olayını da unutmuş değildir.