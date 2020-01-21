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Çukur'daki ile evlenen kimdir ve kaç yaşında?

Çukur dizisinin Cumali'si ve moda editörü evlendi. Çiftin Ortaköy’de gerçekleşen sade nikah törenine yakın arkadaşları katıldı. Birçok dizi ve filmde rol alan Necip Memilli, Didem ile ilişkisini her zaman gözlerden uzakta yaşadı. Magazin gündemini yakından takip edenler ise Didem Dayıcıoğlu hayatını ve biyografisini hemen merak etmeye başladı. Peki Çukur'daki Necip Memilli ile evlenen ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:07 ABONE OL
Çukur'daki Necip Memilli ile evlenen Didem Dayıcıoğlu kimdir ve kaç yaşında?

Çukur dizisinin Cumali'si uzun süredir birlikte olduğu ile nikah masasına oturdu. Mücevher ve saat editörlüğü yapan Dayıcıoğlu ve ünlü oyuncu Necip Memilli'nin nikah törenine Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu gibi isimler katıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran nikahın ardından vatandaşlar '' ve kaç yaşında?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Çukur'daki Necip Memilli ile evlenen Didem Dayıcıoğlu kimdir ve kaç yaşında? ? İşte merak edilenler

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Çukur'daki Necip Memilli ile evlenen Didem Dayıcıoğlu kimdir ve kaç yaşında?
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