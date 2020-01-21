Çukur dizisinin Cumali'si Necip Memilli uzun süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Mücevher ve saat editörlüğü yapan Dayıcıoğlu ve ünlü oyuncu Necip Memilli'nin nikah törenine Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu gibi isimler katıldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran nikahın ardından vatandaşlar ''Didem Dayıcıoğlu kimdir ve kaç yaşında?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Çukur'daki Necip Memilli ile evlenen Didem Dayıcıoğlu kimdir ve kaç yaşında? Didem Dayıcıoğlu nereli? İşte merak edilenler