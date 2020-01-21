Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm ne zaman? 21 Ocak ATV yayın akışı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından şimdiden araştırma konusu haline geldi. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Akbana'nın rol aldığı dizi EDHO son bölümünde İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlamıştı. Aksiyon ve macera dolu hikayeyi anlatan yapımın 21 Ocak ATV yayın akışında görülmüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı, yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? Diziler neden yayınlanmıyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN VAR MI? OKTAY KAYNARCA AÇIKLADI!

ATV ekranlarının her Salı akşamı soluksuz izlenilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılırken dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan yeni bölüm yayın tarihi hakkında açıklama geldi. İşte ayrıntılar…