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neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm ne zaman? !

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi yayın tarihi merak ediliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapımın yeni bölümü ATV 21 Ocak yayın akışında bulunmuyor. Diziler, reklam anlaşmaları sebebiyle geçtiğimiz iki hafta yayınlanmamıştı. Görülen o ki yayın akışına ara veren yapım arasına Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi de eklenmişti. Dizinin son bölümünde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştı. Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yayın tarihine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün neden yok? ! yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 21.1.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 17:48 ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm ne zaman? 21 Ocak ATV yayın akışı!

var mı sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından şimdiden araştırma konusu haline geldi. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Akbana'nın rol aldığı dizi EDHO son bölümünde İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlamıştı. Aksiyon ve macera dolu hikayeyi anlatan yapımın 21 Ocak ATV yayın akışında görülmüyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı, yok mu? ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? Diziler neden yayınlanmıyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BUGÜN VAR MI? OKTAY KAYNARCA AÇIKLADI!

ATV ekranlarının her Salı akşamı soluksuz izlenilen yapımı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılırken dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan yeni bölüm yayın tarihi hakkında açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm ne zaman? 21 Ocak ATV yayın akışı!
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