Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı izle! Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Hekimoğlu 4. Yeni bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başladı. Bu akşam ekranlara gelecek olan yapımda yine heyecan dolu sahneler bulunurken aynı zamanda şizofreni hastalığı konu edilecek. Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki vakaları konu alan yapımın oyuncuları arasında ünlü oyuncu Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Hekimoğlu 4. Yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Hekimoğlu oyuncuları, konusu ve 4. Yeni bölüm ile ilgili tüm detaylar…

HEKİMOĞLU 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Hekimoğlu 4. bölüm ikinci fragmanı izle!

Şizofreni hastası Gülay ve oğlu Kerem, bir gün Gülay'ın aniden fenalaşmasıyla kendilerini Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nide bulurlar. Gülay'la ilgilenen doktor durumu alkole bağlı basit bir damar tıkanıklığı olarak değerlendirir. Ne var ki Kerem annesinin hastalanmasının başka bir nedeni olduğu konusunda ısrarcıdır. Hekimoğlu Kerem'in doktorla konuşmasına kulak misafiri olur ve vakayı kendisi almaya karar verir. Gülay'ın şizofren olması Hekimoğlu için vakayı daha da ilginç hale getirse de, babasını erken yaşta kaybeden ve annesine büyük bir disiplinle bakan Kerem de onun ilgisini çekmiştir.

Hekimoğlu ve ekibi yeni bir bilmecenin çözümü için çalışmaya başlarlar. Bir yandan da Hekimoğlu kadının gerçekten zihinsel olarak hasta olup olmadığını da anlamaya çalışır. Hekimoğlu ve ekip annesiyle ilgilenirken Kerem'in sırrı da açığa çıkmak üzeredir.

Vakayla ilgilenirken İpek'in baskısıyla poliklinikte de hasta görmek zorunda olan Hekimoğlu'nun artık ona şiirler yazan bir hasta hayranı vardır. Hekimoğlu bunu da bir semptom olarak değerlendirir ve hayranlığın altında yatan sebebi araştırır.

Bütün bunlar yaşanırken İpek'in Hekimoğlu'na bir sürprizi vardır. Orhan ve genç uzmanlar için artık bir mola verip hep birlikte eğlenip, yemek yeme zamanı gelmişken Hekimoğlu da onlara katılacak mıdır?

HEKİMOĞLU KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.

Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara…

Ateş, hastaların ne söylediğinden çok, tahlillerden çıkan sonuçları dikkate alır. Bu yaklaşımla; hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan Hekimoğlu, bu çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapmaktadır. Dolapdere'de yetişmiş Mehmet Ali, güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış Zeynep ve hayatı boyunca maddi sıkıntı çekmeden refah ve zenginlik içinde yetişmiş Emre… Ateş Hekimoğlu'nun titizlikle seçtiği bu 3 uzman doktor, kendilerini Hekimoğlu'na beğendirmek ve onu memnun etmek için çaba sarf etmektedirler.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen

Okan Yalabık

Ebru Özkan Saban

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Damla Colbay

HEKİMOĞLU HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Amerika'da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D'nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, Salı günü 20.00'de Kanal D'de!