Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu'nda geçen Valide Atik hastanesi nerede?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi ile ilgili olarak Hekimoğlu nerede çekiliyor sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Henüz yayın hayatının başlarında olan dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. House M.D. isimli 2004 yapımı dizinin Türkiye uyarlaması olan dizi heyecanla bekleniyordu. Yapım geçtiğimiz hafta ekranlara merhaba dedi. Peki, Hekimoğlu nerede çekiliyor? Hekimoğlu'nun çekildiği Valide Atik Hastanesi nerede? İşte detaylar…

HEKİMOĞLU DİZİSİNDE GEÇEN VALİDE ATİK HASTANESİ NEREDE?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor. Ancak bu hastane dizide İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismi ile uyarlanmıştır.

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU

Dizinin başrolü olan Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen),enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji uzmanı olarak görev yapıyor. Bilinen doktor tanımından uzak olan ve her hastasıyla birebir ilişki kuran Ateş Hekimoğlu, problemleri bu şekilde çözer. Hastane düzenine ayak uyduramaması nedeniyle yöneticisiyle birçok kez sorun yaşayan Hekimoğlu, teşhisleri kendisine bağlı 3 kişilik ekibiyle birlikte yapar.

HEKİMOĞLU HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Kanal D'nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu'nun ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor.

Amerika'da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D'nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, bu akşam Kanal D'de!

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da çekilmektedir. Kanal D'nin yeni dizisi, Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

17 Aralık Salı günü başlayacak olan Hekimoğlu dizisinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimler bulunuyor. Dizide Timuçin Esen Ateş Hekimoğlu, Okan Yalabık Orhan Yavuz, Ebru Özkan İpek Tekin, Kaan Yıldırım Mehmet Eli Çağlar, Aytaç Şaşmaz Emre Acar, Damlay Colbay ise Zeynep Can karakterine can verecek. Dizinin yönetmenliğini Hülya Gezer, senaristliğini ise Banu Kiremitçi yapıyor.