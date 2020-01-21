Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı kaç? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?

Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı, Müslüm filmi ile birlikte sanatçının sevenleri başta olmak üzere filmin izleyicileri tarafından merak ediliyor. 2013 senesinde organ yetmezliği sebebiyle kaybettiğimiz Müslüm Baba'nın hayatını konu edinen Müslüm filmi, tüm Türkiye'nin Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki aşka daha yakından tanıklık etmesine olanak sağlamıştı. İşte Muhterem Nur ve Müslüm Baba aşkı ve iki ünlü sanatçı arasındaki yaş farkı…

PLATONİK BİR AŞK OLARAK BAŞLADI

Müslüm Baba, Muhterem Nur'u henüz tanışmadan önce bile seviyordu. Kendisi sıradan bir gençken, Muhterem Nur ünlü bir yıldızdı. Kadere bakın ki, hayranı olduğu yıldızla hayat arkadaşı olacaklardı...

Muhterem Nur ise Müslüm Gürses'in henüz kim olduğunu bilmeden, şarkılarını dinliyordu. Ruh eşleri bir şekilde, sözle ve görüntüyle iletişime geçiyormuş demek ki, hem de henüz tanışmadan...

MUHTEREM NUR İLE MÜSLÜM GÜRSES ARASINDAKİ YAŞ FARKI

Aralarındaki yaş farkı 21... Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin en devrik dönemini yaşıyordu. Pek yeteneği olmamasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı şarkıcılık ve dansözlüğe de başlamıştı. Oysa kendisi bir sinema oyuncusuydu.

Müslüm Gürses ise kariyerinin en parlak dönemindeydi. Gençti.

Ne yaş, ne de statü farkı bu aşka engel olabildi.

Muhterem Nur kariyer açısından bir çöküşteydi ve istemediği işleri yaptığı için çok mutsuzdu. Pek çok Yeşilçam yıldızının sonu olan noktaya doğru tam gaz ilerliyordu.