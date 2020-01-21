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ile arasındaki yaş farkı kaç? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?

‘in hayatını anlatan Müslüm filmi bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. ’nın hayatına dair bilinmeyen ve hayranları tarafından merak edilenleri ortaya çıkaran, hem beyaz perdede hem de televizyonda yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen filmin bu akşam da yüksek sayıda izleyici kitlesine hitap etmesi bekleniyor. Filmde Müslüm Gürses ve eşi arasındaki yaş farkına da değinilmiş ve bu konu izleyenlerin oldukça dikkatini çekmişti. Sevilen sanatçı 2013 yılında hayatını kaybetmesiyle Müslüm Gürses'in dramatik hayatı ve Muhterem Nur arasındaki aşkı anlatan film vizyona girdi, izleyenler ikili arasındaki yaş farkını merak ediyor. İşte Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasındaki yaş farkı…

Giriş Tarihi: 21.1.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 12:03 ABONE OL
Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı kaç? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?

Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı, Müslüm filmi ile birlikte sanatçının sevenleri başta olmak üzere filmin izleyicileri tarafından merak ediliyor. 2013 senesinde organ yetmezliği sebebiyle kaybettiğimiz Müslüm Baba'nın hayatını konu edinen Müslüm filmi, tüm Türkiye'nin Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki aşka daha yakından tanıklık etmesine olanak sağlamıştı. İşte Muhterem Nur ve Müslüm Baba aşkı ve iki ünlü sanatçı arasındaki yaş farkı…

PLATONİK BİR AŞK OLARAK BAŞLADI

Müslüm Baba, Muhterem Nur'u henüz tanışmadan önce bile seviyordu. Kendisi sıradan bir gençken, Muhterem Nur ünlü bir yıldızdı. Kadere bakın ki, hayranı olduğu yıldızla hayat arkadaşı olacaklardı...

Muhterem Nur ise Müslüm Gürses'in henüz kim olduğunu bilmeden, şarkılarını dinliyordu. Ruh eşleri bir şekilde, sözle ve görüntüyle iletişime geçiyormuş demek ki, hem de henüz tanışmadan...

MUHTEREM NUR İLE MÜSLÜM GÜRSES ARASINDAKİ YAŞ FARKI

Aralarındaki yaş farkı 21... Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin en devrik dönemini yaşıyordu. Pek yeteneği olmamasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı şarkıcılık ve dansözlüğe de başlamıştı. Oysa kendisi bir sinema oyuncusuydu.

Müslüm Gürses ise kariyerinin en parlak dönemindeydi. Gençti.

Ne yaş, ne de statü farkı bu aşka engel olabildi.

Muhterem Nur kariyer açısından bir çöküşteydi ve istemediği işleri yaptığı için çok mutsuzdu. Pek çok Yeşilçam yıldızının sonu olan noktaya doğru tam gaz ilerliyordu.

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