Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş, ünlü sanatçının hayatını beyazperdeye yansıtan filmin arkasından merak konusu haline gelmişti. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan yapımda yer alan Ahmet Akbaş filmde askerlikten kaçması sonrasında ise çıkan çatışmada öldüğü görülürken gerçek hayatta da durum böyle mi merak ediliyor. Peki, Müslüm Gürses'in kardeşine ne oldu? Ahmet Akbaş kimdir yaşıyor mu? İşte detaylar…

MÜSLÜM GÜRSES'İN KARDEŞİ AHMET AKBAŞ KİMDİR YAŞIYOR MU ÖLDÜ MÜ?

Müslüm Baba filmi sonra Müslüm Gürses'in hayatı gündem oldu. Müslüm Gürses'in acılı hayatını anlatan dizide Gürses'in babası Mehmet Akbaş karısını ve 2 yaşındaki kızı Ezo'yu öldürmüştür. Bu olaydan sonra kardeşi Ahmet ile Adana'yı terk etmiştir. Daha sonra Müslüm'ün kardeşi olan Ahmet Akbaş'ın, askerken firar ettiği ve çatışmada öldüğü rivayet edilir.

AHMET AKBAŞ KİMDİR?

Ahmet Akbaş, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in iki kardeşinden biridir. Kız kardeşi olan Zeyno Akbaş'ın ise henüz 2 yaşındayken babası tarafından öldürüldüğü aktarılsa da konuya dair net bir bilgi yoktur.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Doğum adı Müslüm Akbaş olan ünlü sanatçı, 5 Temmuz 1953 yılında dünyaya gözlerini Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gözlerini açmıştır. Annesinin adı Emine'dir. Babası Mehmet Akbaş rençberlik yapar, türkü söylemeyi sever, bağlama çalardı. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, bir de kız çocukları oldu.

Müslüm Gürses'in çocukluğunun ilk yılları Şanlıurfa'da geçti. Gürses üç yaşındayken ekonomik nedenlerden dolayı ailecek Adana'ya göç ettiler.

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, küçük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı. Ayrıca ilkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu.

Soyadını da orada çalışırken "Gürses" olarak değiştirirler.