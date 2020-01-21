Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Ramo 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde Sibel, Ramo'dan hesap soracak!

2.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde Sibel, Ramo'dan hesap soracak!

ekranlarında yeni başlayan dizi 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı dizinin başrollerinde Esra Bilgiç ve yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Ramo, can dostu Boz'u kurtarmış, Cengiz'i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske attığı gibi Boz'la birlikte eve döner. Başına buyruk davranması bütün ailenin yok edilme fermanının da imzalanmasıdır. Öte yandan Cengiz'in ölümünü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düşecektir. Geçen hafta yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden büyük beğeni toplayan fragmanı da yayınlandı. ?

Giriş Tarihi: 21.1.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 11:18 ABONE OL
Ramo 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde Sibel, Ramo'dan hesap soracak!

Merakla beklenen 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran hayatına yeni başlayan dizi geçen haftaki ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı. Başrollerinde Esra Bilgiç ve 'ın yer aldığı dizinin bu haftaki yeni bölümünde Sibel, Ramo'dan hesap soracak. Silahını ona doğrultacak ve babasının intikamını alacağını söyleyecek. Cengiz'i öldürmesi ile birlikte Adana karışacak, bu hamlesinin bedelini ise hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir. Peki; ?

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ekranlarının sevilen yeni dizisi fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağını hayranları merakla bekliyor. Haberimizin içeriğinden Ramo yeni bölüme ilişkin fragman ve detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramo 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde Sibel, Ramo'dan hesap soracak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN