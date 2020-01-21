Ramo 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde Sibel, Ramo'dan hesap soracak!

Merakla beklenen Ramo 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran hayatına yeni başlayan dizi geçen haftaki ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı. Başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin bu haftaki yeni bölümünde Sibel, Ramo'dan hesap soracak. Silahını ona doğrultacak ve babasının intikamını alacağını söyleyecek. Cengiz'i öldürmesi ile birlikte Adana karışacak, bu hamlesinin bedelini ise hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir. Peki; Ramo yeni bölümde neler olacak?

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show Tv ekranlarının sevilen yeni dizisi Ramo 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağını hayranları merakla bekliyor. Haberimizin içeriğinden Ramo yeni bölüme ilişkin fragman ve detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!