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27. son bölüm yayınlandı! "Şeniz hatalarının bedelini ödüyor" izle!

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yerini alan 27. Bölüm full izle şeklindeki araştırmalar internet üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Bu hafta; Şeniz’in köşkten atılması dahi Agah’ın öfkesini dindirmeye yetmez. Damla babasını karşısına alarak annesinin peşinden gitmeye karar verir. Agah ise bundan sonra köşkte kendi adaletini sağlamak istemektedir. Her hafta entrika dolu sahneleri ile izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi her pazartesi ekranlarda oluyor. Peki, Zalim İstanbul 27. Bölümde neler oldu? yayınlandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.1.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 09:31 ABONE OL
Zalim İstanbul 27. son bölüm yayınlandı! Şeniz hatalarının bedelini ödüyor Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı izle!

Zalim İstanbul 27. Bölüm her hafta olduğu gibi yine tüm seyircilerini adeta ekran başına kilitledi. Köşkte yaşanan entrikalar herkesi heyecanlandırırken Şeniz için adeta yolun sonuna gelindi. Agah içindeki öfkeyi dindiremezken Şeniz ise hatalarının bedelini öderken çaresizlik onu son noktasına taşıyacaktır. Peki, kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul 27. Bölümde neler oluyor? Zalim İstanbul 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…

ZALİM İSTANBUL 27. BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Cenk'in itirafı köşkün altını üstüne getirecek yolun başlangıcıdır. Bu itiraf Agâh'ı yıkarken, Cenk yaptıklarının cezasını kendisine kesecektir. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayayan Cenk geçmişiyle hesaplaşmanın bedelini ağır ödeyecektir.

Agâh oğlunun yaptığının altında ezilirken Nedim amcasının yamacından ayrılamaz. Cemre ise artık geçmişi silmeleri ve geleceğe adım atmaları için Cenk ve Nedim'in ellerini birleştirmeye kararlıdır.

Şeniz yaşananların şokunu üstünden atamadan Ceren eline geçirdiği kayıtla karşısına çıkacaktır. Şeniz' in tüm kaleleri yıkılırken, Agâh eline geçirdiği ipin ucunu çekmeye kararlıdır. Agâh ipin ucunu yakaladığında ise öfkesi sınır tanımayacaktır.

Agah'a açılan kapılar Şeniz için sonun başlangıcı olur. Şeniz köşkten kapı dışarı edildiğinde dahi, Agah'ın öfkesi dinmek bilmez. Damla annesi için anlatılanlara inanmak istemez ve babasını da karşısına alarak annesinin peşinden gider. Agâh bundan sonra köşkte kendi adaletini sağlayacaktır.

Cenk, olanların şokunu üstünden atamamışken babasını karşısında bulur. Agah'ın, Cemre ile yaptığı konuşma ise üçünü de sarsacaktır.

Şeniz hatalarının bedelini öderken çaresizlik onu son noktasına taşıyacaktır.

ZALİM İSTANBUL 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul 28. Bölüm (27 Ocak 2020 Pazartesi) Şoke eden görüntüler ortaya çıkıyor!

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Zalim İstanbul 27. son bölüm yayınlandı! "Şeniz hatalarının bedelini ödüyor" Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı izle!
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