Afili Aşk 30. bölüm fragmanı izle! Kerem ve Ayşe boşanıyor! Afili Aşk 30. bölüm'de neler olacak?

Kanal D'nin iddialı yapımı Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Romantik komedi dizinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde işler iyice sarpa sarıyor. Kerem ve Ayşe'nin sahte başlayıp gerçeğe dönen aşkları sona mı eriyor? İşte Afili Aşk 30. bölüm fragmanı ve detaylar…

AFİLİ AŞK 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Afili Aşk 30. son bölüm ikinci fragmanı izle!

Rıza'nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı alır. Üzerinde ağır bir basķı hissetmeye başlayan Kerem, bütün bu olanları sorgulamaya başlar. Kerem'in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiler. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşmaktadır.

Modamu'ya Amerikalı ortakların gönderdiği denetmen, Kerem'in yöneticiliğini gözden geçirmesine sebep olur. Kerem bütün hayatını gözden geçirirken tüm sevdiklerini tek tek karşısında bulacaktır.

Artık nefesler tutulmuş, mahkeme günü gelip çatmıştır. İkinci defa hakim karşısına çıkan Kerem ve Ayşe, ne yapacaktır? Aşkları mı yoksa inatları mı kazanacaktır?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bundan sonra iki aile arasında düşmanlık başlar. Buna bir de Kerem'in bu gerçekleri Ayşe'den saklaması eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Rıza, Yiğiterlere karşı sıkıyönetim ilan ederken, Yiğiterlerin tarafta da sular durulmaz. Ailelerinin kavgasına Ayşe ve Kerem'in kavgası karışınca ayrılırlar. Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanır. Ayşe'nin ise içi kan ağlasa da Kerem'i affetmeye niyeti yoktur. Kerem bu ayrılığı kabullenemez. Özkayalılar'ın evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar dener. Çiftimiz bu sorunlarla uğraşırken ertelenen boşanma davasına da sayılı gün kalmıştır. Bu büyük aşk bakalım bu sınavı da geçebilecek mi?