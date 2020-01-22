Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları! 2019’da vizyona giren Aykut Enişte filmi nerede çekildi?

Bu akşam Star TV'de ekrana gelecek olan Aykut Enişte filmi için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ ve Ege Kökenli gibi ünlü oyuncuların bulunduğu filmde yönetmenliği Onur Bilgetay üstleniyor. Komedi türündeki film 2019 yılında vizyona girmiş ve iyi bir hasılat yapmıştı. Sinemadan sonra televizyonda filmi izlemek isteyenler '' Aykut Enişte konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Peki Aykut Enişte konusu ve oyuncuları kim? Aykut Enişte filmi çekildiği yer neresi?

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aykut, evlilik hazırlığında olan küçük ölçekli bir esnaftır. Müstakbel eşinin türlü isteklerine rağmen sesini çıkarmayan ve elinden geldiğince yapmaya çalışan Aykut, dükkanının soyulması ile birlikte tamamen yalnız kalmıştır. Ne yapacağını bilemeyen Aykut, sigortaya başvurmuş ve zararının tazmin edilmesini talep etmiştir. Ancak Aykut için bundan sonraki süreç tamamen kaostan ibaret olacaktır.

AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI KİMLER?

Aykut Enişte filmi oyuncu kadrosunda; Cem Gelinoğlu, Güven Hokna, Melis Babada, Ege Kökenli, Özlem Çakar, Selen Domaç, Müfit Kayacan ,Lale Başar ve Ali Erkazan yer alıyor.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aykut Enişte filmi Star TV'de saat 22:30 - 00:45 arasında yayınlanacaktır.

AYKUT ENİŞTE NEREDE ÇEKİLDİ?

Aykut Enişte filmi, Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.