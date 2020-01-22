Aykut Enişte filmi oyuncusu Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu kaç yaşında?

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Cem Gelinoğlu Aykut Enişte filminde '' Aykut'' karakterini canlandırıyor. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan filmin oyuncuları arasında yer alan Gelinoğlu evlenip yuva kurmak isteyen genç adamı canlandıracak. Filmi izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler ise arama motorundan '' Aykut Enişte filmi oyuncusu Cem Gelinoğlu kimdir?'' sorusuna yanıt arayacak. Peki Aykut Enişte filmi oyuncusu Cem Gelinoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

CEM GELİNOĞLU KİMDİR?

1983 yılında Düzce'de dünyaya gelen Cem Gelinoğlu orta okul ve lise hayatını Düzce'de geçirdi. Üniversite'de istediği bölüme geçemeyen ve kendi işini kuran Cem Gelinoğlu ticarette aradığını bulamayınca dükkanını kapatma kararı aldı. Açık Öğretim fakültesinden İşletme bölümü okuyan Cem Gelinoğlu bu süre içerisinde reklam sektörüne geçiş yaptı. 10 sene boyunca reklamcılık sektöründe yer alan Cem Gelinoğlu son olaran 1 yıl ilaç sektöründe çalıştı.

Sosyal Medya üzerinden Vine sayfası açan ve videolar paylaşan Cem Gelinoğlu kısa sürede en sevilen karakter oldu. İzlenme rekorları kıran Cem Gelinoğlu takipçilerinden aldığı destek ile Ali Kundilli filmini yazdı ve oynadı. Faruk Aksoy'un da desteği ile beyaz perdeye çıkan Cem Gelinoğlu büyük beğeni topladı.