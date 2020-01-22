Aykut Enişte konusu ne ve oyuncuları kim? Aykut Enişte filmi nerede çekildi?

2019 yılında vizyona giren komedi türündeki yapım Aykut Enişte oyuncuları ve konusu binlerce kişinin merak konusu haline geldi. Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu alan filmde kahkaha tufanına hazır olun. Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan film normal şartlarda yayınlanması gereken dizinin yerine ekranlarda olacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyenlerin bir kez daha izlemek isteyeceği izlemeyenlerin ise izlemek isteyeceği Aykut Enişte filmi nerede çekildi? Aykut Enişte konusu ve oyuncuları!

AYKUT ENİŞTE KONUSU NEDİR?

Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un kaleme aldığı filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.

AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu

Güven Hokna

Melis Babadağ

Ege Kökenli

Özlem Çakar

Selen Domaç

Müfit Kayacan

Lale Başar

Ali Erkazan

AYKUT ENİŞTE NEREDE ÇEKİLDİ?

Aykut Enişte filmi, Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aykut Enişte filmi Star TV'de saat 22:30 - 00:45 arasında yayınlanacaktır.