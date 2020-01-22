Çukur dizisine yeni katılan Alara Turan kimdir? Alara Turan kaç yaşında nereli?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur önceki günkü bölümüyle birlikte izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizide Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmediği merak konusu olurken, genç oyuncu Alara Turan'ın 'Songül' karakteriyle diziye katıldığı belirtildi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Necip Memilli gibi isimlerin olduğu Çukur dizisine 'Songül' karakteriyle katılan Alara Turan kimdir? Alara Turan kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar…
Son bölümde Akın Koçovalı'nın peşinde olduğu 'Songül' karakterine can verecek olan Alara Turan 14 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti. İşte Alara Turan'ın biyografisi…