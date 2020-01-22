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dizisine yeni katılan ? ?

Ekranların sevilen dizisi son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Berkay Ateş gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna genç oyuncu Alara Turan’da katıldı. Son bölümde Akın Koçovalı’nın bahsettiği ‘Songül’ karakteri olarak diziye katılacak. Peki, ? ? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 20:49 ABONE OL
Çukur dizisine yeni katılan Alara Turan kimdir? Alara Turan kaç yaşında nereli?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur önceki günkü bölümüyle birlikte izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizide Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmediği merak konusu olurken, genç oyuncu Alara Turan'ın 'Songül' karakteriyle diziye katıldığı belirtildi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Nejat İşler, Necip Memilli gibi isimlerin olduğu Çukur dizisine 'Songül' karakteriyle katılan Alara Turan kimdir? Alara Turan kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar…

ALARA TURAN KİMDİR? ALARA TURAN KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Son bölümde Akın Koçovalı'nın peşinde olduğu 'Songül' karakterine can verecek olan Alara Turan 14 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti. İşte Alara Turan'ın biyografisi…

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Çukur dizisine yeni katılan Alara Turan kimdir? Alara Turan kaç yaşında nereli?
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