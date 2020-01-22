Doğduğun Ev Kaderindir konusu ve oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir hikâyesi gerçek mi?

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri ilginç hikâyesi ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir yer alıyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümü sırasında izleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir hikâyesi gerçek mi? Oyuncuları kimler? aratmalarını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda psikiyatrist olan yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanan dizi hüzünlü, hüzünlü olduğu kadar da hayatın içinden bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesi gerçek mi?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER, HİKÂYESİ GERÇEK Mİ?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir izleyicisiyle buluştuktan sonra hikayesiyle büyük ilgi gördü. Birçok diziye ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı yapımın başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol bulunuyor. Yayın hayatına devam eden dizi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Camdaki Kız eserinden uyarlanmıştır. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Dizinin hikayesi gerçek mi? İşte merak edilenler…