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bu akşam var mı? fragmanı yayında!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen yapımın yeni bölümü 22 Ocak ATV yayın akışında görülüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda diziler, reklam anlaşmaları sebebiyle iki hafta yayınlanmamıştı. Yayın akışına ara veren yapımlar arasında Kuruluş Osman’da yer almıştı. Dizinin son bölümünde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmişti. Aksiyon dolu dizinin 7.bölüm fragmanında heyecan zirvede yaşanıyor. Peki ? fragmanında neler oluyor?

Giriş Tarihi: 22.1.2020 09:48 ABONE OL
Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında! 22 Ocak ATV yayın akışı

bu akşam var mı? sorusuna yanıt aranıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisinin son bölümünde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmişti. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştı. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez'in yer aldığı yapımın yeni bölümü geçtiğimiz haftalarda yayın akışında görülmüyordu. Bu sabah saatlerinden itibaren '' fragmanı yayında mı? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 22 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı programı ile bu sorunun cevabını öğrenebilirsiniz. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

ATV ekranlarının her Çarşamba akşamı soluksuz izlenilen yapımı sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılırken dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte merak edilen detaylar

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayında! 22 Ocak ATV yayın akışı
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